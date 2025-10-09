Crítica de 'Adorable': Alma y su abuela lo saben

De acuerdo, el debut cinematográfico de esta realizadora en la que han confiado los productores de la muy potente 'La peor persona delmundo' acumula catorce ... premios y nueve nominaciones en festivales de Islandia y Noruega, en Karlo Vivary, Miami y Barcelona. Ha sido aclamada por la crítica internacional que ha alabado el uso de la cámara al hombro cuando el desequilibrado universo interior y exterior de la protagonista se desmorona al máximo y la utilización de planos totalmente fijos cuando parece que el guion, áspero y desbordado, le concede un descanso y un punto de apoyo (momentáneo).

De acuerdo, Tanto la crítica europea como la china la ovacionan por su dureza y su claridad. De acuerdo pero seguro que ustedes opinarán que el final es precipitado, caótico y difícil de admitir. Lo cual es una gran pena porque, por contra, el arranque había sido brioso, sexy y nos había recordado que las mujeres tenemos arte y maña para apropiarnos de aquel o aquella que sea nuestro objeto de deseo.

Además, por mucho que se la haya saludado por ejercer una clara defensa de la mujer como ser deseante, y alabado por reivindicarnos cual criaturas que pueden perder pie en cuanto algo se nos desestabiliza dentro/fuera, si empiezas a arañar el guion y la forma de filmarlo descubrirás que 'Adorable' encierra en su historia un puñado de esterotipos, incluido el peor, el de la hembra humana histérica, incapaz de ver más allá no ya de su nariz sino de su corazón magullado. Egoísta al 200%, no entiende a nadie. Ni a ella ni a los demás.

Venden este filme como lo que no es. Menos mal que hay quien sabe la verdad sobre María. Son su hija Alma y su madre. Se lo dicen claro, eres inaguantable. Ni siquiera, añado, eres un buen personaje cinematográfico.