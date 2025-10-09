Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Crítica de 'Adorable': Alma y su abuela lo saben

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

  • Dirección y guion: Lilja Ingolfsdottir.

  • Fotografía Øystein Mamen.

  • Música: Emilie Skovgaard Sørensen.

  • Montaje: Hilde Bjørnstad.

  • Intérpretes: Helga Guren, Oddgeir Thune, Maja Tothammer-Hruza.

  • Cine: Trueba (V.O. y doblada).

  • Duración: 101m.

De acuerdo, el debut cinematográfico de esta realizadora en la que han confiado los productores de la muy potente 'La peor persona delmundo' acumula catorce ... premios y nueve nominaciones en festivales de Islandia y Noruega, en Karlo Vivary, Miami y Barcelona. Ha sido aclamada por la crítica internacional que ha alabado el uso de la cámara al hombro cuando el desequilibrado universo interior y exterior de la protagonista se desmorona al máximo y la utilización de planos totalmente fijos cuando parece que el guion, áspero y desbordado, le concede un descanso y un punto de apoyo (momentáneo).

Crítica de 'Adorable': Alma y su abuela lo saben

