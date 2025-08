Un flamenco en la carretera

Comenta Compartir

Valoración Datos Dirección y guion Alissa Jung

Fotografía Carolina Steinbrecher

Música Dascha Dauenhauer

Intérpretes Juli Grabenhenrich, Luca Marinelli, Arturo Gabbriellini.

Cine Antiguo Berri (V.O. y doblada)

Duración 113 minutos.

De buenas a primeras, antes de verla incluso, hay varios motivos muy fuertes para fiarse de esta película. Por de pronto, que ganó en la ... sección K plus de Generation, un certamen impresionante dedicado, sin tonterías ni melosidades ni melindrosidades a los espectadores jóvenes, dentro de la no menos imprescindible Berlinale. Segundo, que, siendo como es una coproducción entre Italia y Alemania, tiene como principal garante a la compañía The Match Factory, responsable de titulazos tal que 'El monstruo de St Pauli', 'Drive my car' de Hamaguchi o 'Grand Tour de Miguel Gomes. Tercero, y esto sí que es personal, muy personal, porque desde que John Waters y Divine filmaron en 1972 'Pink Flamingos' cada vez que en una película aparece un flamenco sentimos una corriente de electricidad atravesándonos. Por más que ningún filme ni ningún flamenco puedan parecerse jamás de los jamases a la obra magna del autor de 'Cry-Baby' y de quien fuera, nadie lo niega, 'Drag Queen del siglo XX'.

Esos son los motivos apriorísticos para acercarse con alegría a la película de una actriz alemana, hija del alcalde de Leipzig, que sabe dirigir. Con buen pulso, dándole a la narración y a la composición cinematográfica un movimiento interno bien potente, cualidades que le hicieron ganar también a lo grande en Barcelona. Luego, una vez vista, resulta que 'Baja de paternidad' merece mucho la pena porque se sostiene no solo en la tamizada fotografía de Carolina Steinbrecher sino en el también refinado, sólido y discreto trabajo interpretativo de una recién llegada al mundo del cine (Juli) y de un actor de carrera impresionante, Marinelli, pareja de la directora y protagonista de 'La soledad de los números primos'. Serena y poderosa, en esta película cada quien tiene sus razones. Las nuestras funcionaron. Hicimos bien en verla porque salían flamencos.

