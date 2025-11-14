Crítica de 'Predator: Badlands': Matar al padre (Es personal)

Comenta Compartir

Valoración Datos Dirección: Dan Trachtenberg.

Guion: Trachtenberg, Patrick Aison. Sobre los personajes creados por Jim y John Thomas.

Fotografía: Jeff Cutter.

Música: Sarah Schachner, Benjamin Wallfisch.

Intérpretes: Dimitrius Schuster-Koloamatangi, Elle Fanning, Reuben de Jong.

Cines: Antiguo Berri (V.O y doblada) Urbil, Garbera, Niessen, Mendibil.

Duración: 107 minutos.

Saben ustedes que lo de 'matar al padre' es una metáfora metodológica freudiana con la que Segismundo describía la rebelión del hijo contra el padre ... para superarlo como figura de autoridad y encontrar su propia identidad. Suponía el creador del psicoanálisis que se trataba de un asesinato 'simbólico'. Lo creía, claro está, porque no conocía la sinuosa relación entre Darth Vader y Luke Skywalker. Y porque no había visto cómo al comienzo de esta nueva entrega de la saga 'Predator', comenzada en 1987 con Schwarzenegger, el padre del guerrero yautja, el alienígena que da con sus colmillos de jabalí espacial en un planeta donde solo sobreviven los replicantes creados con la mejor IA, mata ante sus propios ojos al hermano mayor, protector de la joven bestia. Así que de simbólico nada. Esta vez sí es personal. Dek (ahora resulta que los depredadores alienígenas tienen nombre. Señor, qué tiempos más blandos los nuestros) emprenderá un viaje iniciático y como pasa en tantas tragedias escritas al estilo de Shakespeare, volverá fuerte, clamando justicia para el hermano muerto.

A ratos la película funciona. Sobre todo porque Elle Fanning interpreta socarronamente a una IA antropomórfica que es solo un tronco. En alguna batalla contra el kalish (menos mal, él sí es el 'Depredador Supremo') ha perdido parte de la espina dorsal, las caderas, las piernas y los pies. Guay. Pero aun cuando funciona es demasiado moñoña. Hay hasta bichitos simpáticos, como si fuera una de Disney y Dek, a la manera del gran 'robot salvaje', aprenderá el valor de la amistad, la camaradería y blá, blá, blá. Funciona. A ratos. Pero cuando deja de hacerlo se hunde en una gran miseria. Eso sí, el idioma yautja, creado por el filólogo B. Watkins, es una joya lingüística.

