Crítica de 'Sé lo que hicisteis el último verano': La del podcast es inocente

La han machacado con ensañamiento propio de asesino psicópata. Se la han quitado de encima como uno espanta un mosquito (no de los de última ... generación, que son peligrosos cual drones militares) sin parar en mientes de que es un pedazo de película de terror que no le debe nada (más que el argumento) a la primera versión, la del siglo pasado. Sin darse cuenta de que está dirigida por una especialista del género que va a dar mucho que hablar y a la que cualquier día veremos coronada en Sitges o Austin.

Valoración Datos Dirección Jennifer Kaytin Robinson

Guion Jeff Howard, Leah McKendrick, Robinson, Sam Lansky sobre la novela de Lois Duncan.

Fotografía Elisha Christian, David Lanzenberg.

Música Chanda Dancy.

Intérpretes Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Sara Pidgeon.

Cines Antiguo Berri, Niessen, Garbera, Urbil

Duración 111 minutos

Sin enterarse de que representa todo un cambio de paradigma porque aquí las chicas estamos a ambos lados de la historia y ni uno de esos lados es del todo Oscuro ni el otro del todo Luminoso. Porque tiene un guion deliciosamente descacharrante, porque su mezcla de humor y sangre recuerda al mejor cine de espanto coreano. Porque es cachondamente inteligente. Porque se atreve a retorcer el guion tanto como le da la gana y a más de más, le sale bien. Porque es astuta y disfrutona. Porque no es una más sino que es bastante más que otras muchas. Porque se mete con los próceres del condado y los predicadores con doblez y porque aquí las reinas del carnaval puede que estén muertas o vayan a estarlo pero tontas no lo son.Se la quitaron de encima diciendo que es tan mala como la original o incluso peor. No tiene ni idea. La vieron sin pillar ni un solo detalle de los mil y un detalles sabrosos y burlones que tiene. Sin darse cuenta de que la banda sonora de Chanda Dancy, violinista, teclista y cantante, cumple su cometido con excelencia. Se la sacudieron como si fuera una nadería y lo es todo. Ah, el tíulo de esta columna no contiene un spoiler. Ustedes también saben que ella no ha sido.