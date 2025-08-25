Crítica de 'Blue Sun Palace': Nueva York está ahí fuera

Planos largos. Algunos de hasta seis minutos. Pocos (ninguno, creo) primeros planos. Austeridad formal. Un único personaje masculino sobre el que nunca llegaremos a discernir ... si es un truhán, un superviviente nato (como todas las criaturas que habitan esta película, premiada en la Semana de la Crítica en Cannes), un emigrante que huyó abandonando a su familia o el gentil y atristado compañero que necesitan esas mujeres chinas que trabajan en un salón de masajes ('No se realizan trabajos sexuales' advierte un cartel).

Valoración Datos Dirección y guion: Constance Tsang.

Fotografía: Norm Li.

Musica: Sami Jano.

Intérpretes: Wu Ke-xi, Haipeng Xu,Janet Hsieh, Lynn Xiong.

Cine: Príncipe.

(V.O. y doblada). 117m.

Planos largos. En penumba. Intrépida opción de una directora neoyorquina de origen chino que debuta con este filme. Como escribieron en 'The Hollywood Reporter', la fotografía de Norm Li, canadiense de origen hongkonés, considerado uno de los grandes iluminadores del país que sabe plantarle cara a Trump, sumerge la historia en una evocadora penumbra que sugiere el resplandor frío y cálido del sol azul del título.

A eso se unen los conmovedores acordes de la elegante y estilizada banda sonora de Sami Jano. Todo sirve para que el corazón del espectador, que al principio se sentía a gusto entre las pequeñas alegrías de esas trabajadoras del salón, se vaya encogiendo a partir del horror que nos sacude en plenas celebraciones del Año Nuevo Chino, celebraciones que no vemos porque suceden fuera, muy afuera, en las calles de Flushing Queens, N.Y, y nosotros estamos siempre dentro, entre cuatro paredes. Sí, el filme es neoyorquino pero aquí todos somos asiáticos. Emigrantes. El mundo, el nuestro y el de los otros, queda fuera, mucho.

'Blue Sun Palace'. Crudos son los días. Bullicioso fue el cotidiano y las canciones del karaoke son de Faye Wong a quien nosotros conocemos mejor como actriz porque la hemos visto en 'Chungking Express'. Planos largos. Estrechos. Afuera, quizás, la luz que imaginamos.