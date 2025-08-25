Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Cine

Crítica de 'Blue Sun Palace': Nueva York está ahí fuera

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Lunes, 25 de agosto 2025, 06:34

Planos largos. Algunos de hasta seis minutos. Pocos (ninguno, creo) primeros planos. Austeridad formal. Un único personaje masculino sobre el que nunca llegaremos a discernir ... si es un truhán, un superviviente nato (como todas las criaturas que habitan esta película, premiada en la Semana de la Crítica en Cannes), un emigrante que huyó abandonando a su familia o el gentil y atristado compañero que necesitan esas mujeres chinas que trabajan en un salón de masajes ('No se realizan trabajos sexuales' advierte un cartel).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La boda de lujo con 40 habitaciones en el Hotel María Cristina: «Cada vez más extranjeros se casan en San Sebastián»
  2. 2

    El remate de la estación de Easo acerca la puesta en servicio del nuevo Topo, prevista para 2026
  3. 3

    El voto de los 16 años se decanta por EH Bildu y Vox
  4. 4

    El apuñalamiento a un joven en Sestao se produjo tras el robo de las zapatillas de su amigo en plena calle
  5. 5 El Santuario de Lourdes que un grupo de franceses escondió en un rincón de San Sebastián
  6. 6

    Animales en la bahía de La Concha: un ecosistema en transformación
  7. 7

    Asesinato en una tienda de golosinas
  8. 8

    Zierbena avisa a Orio y Getaria roza la bandera
  9. 9

    La primera experiencia laboral
  10. 10 «No queríamos ser solo unos inmigrantes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Crítica de 'Blue Sun Palace': Nueva York está ahí fuera

Crítica de &#039;Blue Sun Palace&#039;: Nueva York está ahí fuera