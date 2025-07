En la ciudad vaciada

Comenta Compartir

Me gustan las películas con perro(s) dentro. No me refiero precisamente a 'Beethoven' y por supuesto la primera y fundacional sería 'La dama y ... el vagabundo', pero en este comentario pienso más bien en película raídas, amargas, ásperas, sucias , roñosas. Películas como la excepcional 'White God', prodigio húngaro que también ganase, hace diez años y como esta que nos perturba y emociona hoy, el premio de Un certain regard de Cannes. Películas como el devastado 'Dogman' de Mateo Garrone. Películas como ¿a qué negarlo? la misma 'Sirat'. Filmes con estrías. Con rugosidades. Con escaras en la piel.

Me pregunto (otros se han hecho la misma pregunta antes que yo) por qué este filme chino rodado en un desierto donde las dunas son negras, pero no porque la arena parezca azabache sino hulla, turba, polvo de carbón, me recuerda casi simultáneamente el cine de Wes Anderson (no recurriría yo para responderme a algo tan obvio como que firmó 'La isla de los perros' sino a algo más profundo, algo que tiene que ver más con ese toque fantástico que a veces se desliza por el filme de Guan Hu) y el de Jia Zhang-ke, el autor de la impresionante 'Naturaleza muerta' e incluso (quizás por la figura de ese tigre solitario en el surreal zoo de la ciudad) al 'Underground' de Kusturica. Pero es que en mi delirio hay algún momento en que, como el personaje central de esta gran película filmada al borde de un eclipse y del acabamiento de un mundo, de una forma de vida hoy roída hasta el tuétano, fue motorista acróbata de circo, 'Black Dog' me hace acordarme de 'Ghost Rider' o de la inolvidable 'Rodeo'. Y por supuesto, siempre, de 'El jinete pálido'. Eastwood, sí. Me gustan las películas con perro(s). Como esta. Que de tan desgarrada se vuelve tierna. Donde los perros y algunos humanos tienen su propio código de honor

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión