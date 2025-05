Cannes 2025 no termina hasta Cannes 2026

Es tan inmenso, tan inabarcable, tan desmedido Cannes, tan capaz incluso de sobreponerse a un segundo atentado/sabotaje eléctrico sucedido al anochecer del sábado que ... afectó a 45.000 hogares, al aeropuerto de Niza y quizás hasta provocase la muerte de una persona, atrapada en uno de los fuegos que se desataron. Tan acuciante que siempre quedará algo (mucho) que comentar. Algo (mucho) que alimentará nuestras pantallas más cercanas y nuestros festivales de proximidad durante mil y una proyecciones.

Un ejemplo, la película 'La petite dernière' de la actriz, estrella y realizadora Hafsia Herzi, francesa de ascendencia argelina tunecina, cuya bravura y limpieza de mirada y corazón fue recompensada no solo con la Queer Palm (el premio LGTBI plus que tiene en los Teddy Awards de Berlín y en el Sebastiane del Zinemaldia sus hermanos de orgullo y reivindicación) sino con el galardón a la mejor interpretación femenina para la impresionante Nadia Melitti, una recién llegada al cine a quien la cámara, sencillamente, ama. Encontrada por Hafsia en las calles de París durante aquellas manifestaciones rampantes donde se gritaba 'We Love Lesbians!', estudiante de ciencias del deporte, se hace cargo de un gran personaje, una joven musulmana creyente que no quiere abandonar su fe ni su amor por las mujeres… Es la de Hafsia y Nadia una película muy íntima en sus maneras, rompedoramente discreta y silenciosa. Un gran trabajo tras la cámara de una diva del cine francés. Un descubrimiento, el de Nadia.

Son tan brutales los 15 días de Cannes que pueden convulsionar cualquier entente, 'cordiale' o no, entre países. Jean -Noël Barrot, ministro de Asuntos Exteriores francés, declaró que 'Un simple accident' de Jafar Panahi era 'un gesto de resistencia frente a la opresión del régimen iraní'. Los dirigentes de la república islamista ('Mujer, vida libertad', a no olvidar consigna tan bella) han considerado la frase 'insultante' y más que ofensiva la reflexión de que la película 'revitaliza la esperanza de y en quienes, por todo el mundo, luchan por la libertad'. La embajadora francesa en Teherán ha sido convocada ante el gobierno iraní. En el país que fue Persia los medios oficiales no han dado noticia alguna del triunfo de Panahi. Las páginas de cultura están ocupadas por las informaciones sobre el Festival de la Resistencia que proyecta estos días películas palestinas y de la guerra Irán-Irak (1980-88).

Es Cannes una cita tan demoledora que premia a estudiantes de las ciencias del deporte y provoca conflictos entre gobiernos.