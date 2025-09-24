Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Claudia Cardinale, en 1961. AFP

Adiós a Claudia Cardinale, monumento de los mágicos años 60 del cine italiano

La intérprete de 'El gatopardo' y '8 1/2' fallece a los 87 años en su casa de París

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:06

Ha muerto Claudia Cardinale. Monumento del cine de los años 60, la actriz falleció en su casa de Nemours, junto a París, donde vivía. Tenía ... 87 años. Protagonista central de un momento mágico del cine italiano, Cardinale se convirtió en un mito y en una diva como sus contemporáneas Gina Lollobrigida y Sofía Loren, la única que sobrevive. «Nos deja la herencia de una mujer libre e inspirada, tanto en su vertiente humana como en la artística», declaró su agente, Laurent Savry.

