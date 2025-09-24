Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Claudia Cardinale, a su llegada al Hotel Maria Cristina en el Zinemaldia de 2012. Javier Etxezarreta/Efe

Claudia Cardinale visitó el Zinemaldia en 2012 para presentar 'El artista y la modelo'

La actriz italiana reveló en Donostia que grandes directores como Scorsese y Coppola se sintieron influidos por varias de sus películas

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:11

A los 74 años, Claudia Cardinale paseó su imponente figura por las calles de San Sebastián, con motivo de su visita al Zinemaldia. La diva ... italiana acudió al Festival de Cine de Donostia para presentar su película 'El artista y la modelo', dirigida por Fernando Trueba -Concha de Plata a la mejor Dirección- y que compitió en la Sección Oficial. Cardinale protagonizaba la cinta junto a Jean Richefort y Aida Folch. Los que asistieron a su paseíllo por la alfombra roja lo recuerdan como si fuera hoy mismo. El aura que rodea a esta clase de grandes estrellas es intangible pero, al mismo tiempo, inequívoca, y se aprecia sin ningún lugar para la duda incluso por parte de los no conocedores de los secreto del cine.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  2. 2

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  3. 3 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  4. 4 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  5. 5

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros
  6. 6 Zinemaldia 2025: los actores, actrices y directores que llegan hoy martes a San Sebastián
  7. 7

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  8. 8

    Flores y futbolistas en la resaca de Las Seis Horas de Jolie
  9. 9

    Euskadi reservará el 50% de las VPO a jóvenes y permite acceder al programa Bizigune a rentas de hasta 45.000 euros
  10. 10 José, el navarro de 102 años que no se pierde las fiestas de su pueblo y es una leyenda de los Carnavales de Tolosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Claudia Cardinale visitó el Zinemaldia en 2012 para presentar 'El artista y la modelo'

Claudia Cardinale visitó el Zinemaldia en 2012 para presentar &#039;El artista y la modelo&#039;