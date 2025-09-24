Claudia Cardinale visitó el Zinemaldia en 2012 para presentar 'El artista y la modelo'

A los 74 años, Claudia Cardinale paseó su imponente figura por las calles de San Sebastián, con motivo de su visita al Zinemaldia. La diva ... italiana acudió al Festival de Cine de Donostia para presentar su película 'El artista y la modelo', dirigida por Fernando Trueba -Concha de Plata a la mejor Dirección- y que compitió en la Sección Oficial. Cardinale protagonizaba la cinta junto a Jean Richefort y Aida Folch. Los que asistieron a su paseíllo por la alfombra roja lo recuerdan como si fuera hoy mismo. El aura que rodea a esta clase de grandes estrellas es intangible pero, al mismo tiempo, inequívoca, y se aprecia sin ningún lugar para la duda incluso por parte de los no conocedores de los secreto del cine.

En su visita a San Sebastián, Claudia Cardinale conversó con los periodistas y desveló algunos detalles de su carrera, como cuando contó que directores como Martin Scorsese o Francis Ford Coppola le habían reconocido que estaban muy influenciados por algunas de las películas que protagonizó, como 'Hasta que llegó su hora', de Sergio Leone, uno de los que extendió su fama a amplios círculos de aficionados a la cultura popular, sin necesidad de tener formación en los recovecos del séptimo arte.

El Zinemaldia siempre ha abierto una puerta al glamur junto a los criterios puramente estéticos. Este año, otra diva, en este caso de Hollywood, ha visitado Donostia. Angelina Jolie ha sido la última, por el momento, de una larga lista de mitos que han escrito la historia del cine y han a pisado la alfromba roja donostiarra.