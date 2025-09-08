Más de 1.400 figuras del cine firman un compromiso de boicot cultural contra instituciones israelíes Tilda Swinton, Mark Ruffalo, Javier Bardem, Olivia Colman o Yorgos Lanthimos se suman a una campaña internacional que denuncia la complicidad de la industria cinematográfica con «el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino»

Más de 1.400 profesionales de la industria cinematográfica, entre ellos intérpretes de renombre como Tilda Swinton, Mark Ruffalo, Javier Bardem, Olivia Colman o Ayo Edebiri, así como directores como Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay y Mike Leigh, han firmado un compromiso en el que se comprometen a no colaborar con instituciones y empresas cinematográficas israelíes que, según denuncian, están «implicadas en el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino».

El manifiesto, impulsado por el colectivo Film Workers for Palestine, arranca subrayando el poder del cine en la construcción de percepciones y critica la «complicidad» de gobiernos e instituciones culturales en «la carnicería en Gaza». «Debemos hacer todo lo posible para abordar la complicidad en ese horror implacable», se lee en el texto.

La declaración cita el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que alertó del «riesgo plausible de genocidio» en Gaza y declaró ilegal la ocupación y el sistema de apartheid en Palestina. «Defender la igualdad, la justicia y la libertad para todas las personas es un profundo deber moral que ninguno de nosotros puede ignorar», sostienen los firmantes, que aseguran responder al llamamiento de cineastas palestinos para rechazar «el silencio, el racismo y la deshumanización».

El acuerdo establece un boicot cultural que recuerda al movimiento Filmmakers United Against Apartheid, liderado en 1987 por Martin Scorsese y Jonathan Demme contra la Sudáfrica del apartheid. Los firmantes se comprometen a no proyectar películas ni trabajar con festivales, productoras, cines o distribuidoras israelíes que colaboren con el gobierno. Entre los festivales señalados están el de Jerusalén, Haifa, Docaviv o TLVFest.

El documento aclara que el rechazo no se dirige a personas de nacionalidad israelí, sino a la complicidad institucional. «También hay 2 millones de palestinos con ciudadanía israelí», recuerdan los promotores, que incluyen una guía para aplicar el compromiso y mecanismos legales para blindar su cumplimiento.

La iniciativa se suma a otras protestas recientes dentro de la industria del entretenimiento. El pasado verano, actores como Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Ralph Fiennes y Guillermo del Toro firmaron una carta abierta contra la ofensiva militar israelí en Gaza. Asimismo, más de 65 cineastas palestinos denunciaron en Hollywood décadas de «deshumanización» en la representación del pueblo palestino en pantalla.

El guionista británico David Farr, descendiente de supervivientes del Holocausto, ha respaldado públicamente el boicot. «El boicot cultural fue significativo en Sudáfrica. Será significativo esta vez y, en mi opinión, respaldado por todos los artistas con conciencia», señaló en declaraciones recogidas por 'The Guardian'.