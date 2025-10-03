Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los belgas The Kids
Vuelve el Aho Lehor Fest de Lazkao con The Kids y Prison Affair

Lazkao acogerá este sábado una nueva edición del Aho Lehor Fest, que reunirá a The Kids, Prison Affair, Borla y Bellum en una noche gratuita dedicada al mejor punk y rock actual

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:38

Lazkao acogerá este sábado una nueva edición del Aho Lehor Fest, que reunirá a The Kids, Prison Affair, Borla y Bellum en una noche gratuita dedicada al mejor punk y rock actual.

En 2021, y como respuesta a la escasa oferta musical local, un grupo de amigos de Lazkao con larga trayectoria en el mundo de la música decidió organizar un encuentro anual diferente bajo el nombre de Aho Lehor. Desde entonces, el festival ha ido creciendo hasta hacerse un hueco en la agenda local del punk y el rock.

Por el festival han pasado en los últimos años nombres destacados como Pinpilipussies, Tatxers o La U.R.S.S. (2022), Zikin, Cuero, Les Lullies y Nuevo Catecismo Católico (2023), o Katarsi, Flash, Finale y Black Bacon (2024), este último con miembros de Poison Idea y HHH.

Este 2025, el cartel promete. The Kids, banda powerpop belga de culto, que ofrecerán en Lazkao su único concierto en la Península en años. The Kids se formaron en 1976 y se separaron en 1985, pero se volvieron a reunir en 1996 y han estado juntos desde entonces, ofreciendo conciertos por todo el mundo.

Además de los belgas estarán los barceloneses Prison Affair, referencia absoluta del egg-punk europeo, los navarros Borla, con miembros de Tatxers y Comic Sans y la banda punk de Getaria Bellum.

Tras los conciertos, la fiesta seguirá en el bar local Malantza con los DJ sets de Rocky Violencia y Esnupi. El festival se celebrará el 4 de octubre a las 19:00 horas en el Skate Park de Lazkao (en caso de lluvia, en la cubierta de la plaza). Habrá bebida, comida y puestos de discos, manteniendo el ambiente comunitario que ha hecho de Aho Lehor una cita imprescindible.

