Agatha Christie y Benito Pérez Galdos, unidos en la ficción

Un episodio real ocurrido en 1927, cuando la escritora inglesa viajó a Canarias tras descubrir la infidelidad de su marido, ha servido al dramaturgo Juan ... Carlos Rubio para crear un encuentro ficticio entre la famosa autora de relatos policíacos y el escritor canario Benito Pérez Galdós. El resultado es 'Querida Agatha Christie', que se ofrece desde mañana hasta el domingo en el Teatro Principal en sesiones a las ocho de la tarde.

El montaje, coproducido con la productora guipuzcoana Txalo, aporta el regreso, tras catorce años alejada de los escenarios, de la actriz Carmen Morales, que comparte escenario con Juan Meseguer. Carmen tomó la decisión de apartarse de los focos para vivir su maternidad «porque necesitaba dedicarme a mi hijo y disfrutar de mi vida personal». Tras el posterior divorcio sintió «que era el momento de regresar. Quería reencontrarme con mi vocación, con mi esencia como actriz».

La vuelta al teatro de Carmen Morales con esta función no fue fácil: «Tras tanto tiempo fuera la gente se olvida de ti. Tengo cincuenta años y los papeles para actrices de mi edad son escasos», reconoce. Todo ocurrió gracias a una propuesta directa de Juan Carlos Rubio, que escribió el papel pensando en ella. «Fue el mensaje más bonito que podía recibir», asegura la actriz.

Reparto Carmen Moralesy Juan Meseguer.

Autor Juan Carlos Rubio.

Lugar Teatro Principal.

Fechas y horario Desde mañana al domigo 3 de agosto, a las 20.00 horas.

Precios 20 y 26 euros.

Duración 80 minutos.

La obra, que ya se representó en este mismo teatro el pasado enero, se transforma en un diálogo que reflexiona sobre la literatura, el dolor y la necesidad de reconstruirse. Carmen Morales destaca de esta pieza el paralelismo entre su vida y la de la escritora británica. «Agatha también vivió una ruptura, una crisis profunda, y se refugió en la escritura. Yo lo hice en la escena. Ambas somos mujeres de nuestro tiempo, pero con alma de siempre. Es un texto bello, lleno de capas. Galdós y Christie se enfrentan, se admiran, se confrontan y desde ahí surge una verdad poderosa», relata la hija de Rocío Dúrcal.

Agatha surfea en Canarias

Después de ese viaje la autora británica retomó su carrera literaria y se divorció. «Yo me reí imaginando que en esa situación, en Canarias, sucedió algo que a ella le cambió el alma y esa segunda parte de su vida. Entonces era muy extraño que una mujer ganara su dinero como novelista, que fuera famosa. Cuando seguí investigando me di cuenta de que era una mujer particular, le gustaba el misterio, era curiosa. Y, además, fue una de las primeras mujeres en hacer surf. Lo leí, lo busqué y me pareció muy curioso».

Le faltaba a Juan Carlos Rubio encontrar un antagonista para ella y pensó en Galdós, «un hombre comprometido políticamente, al que sitúo cuando tenía 80 años y estaba ya casi ciego». La obra resulta para su director, «una mezcla de sensaciones, de humor, tensión, drama, un cruce de caminos y sensibilidades. Es un tributo al genio de estos dos autores irrepetibles que nunca llegaron a conocerse en la vida real».