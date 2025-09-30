Ados Teatro mira de cara a la soledad con el estreno de la obra '52 hercios'

El viernes y sábado a las siete y media de la tarde, en euskera, y el domingo media hora antes en castellano, son las citas ... en el teatro Principal para el estreno de '52 hercios', lo último de la compañía donostiarra Ados, que pone esta vez su mirada en «la soledad no deseada, una pandemia silenciosa que afecta ya a una de cada cinco personas en los países industrializados».

Escrita por Garbi Losada y José Antonio Vitoria y dirigida por Losada, el montaje cuenta como intérpretes con Joseba Apaolaza, Martxelo Rubio, Amaia Irazabal, Aitzol Iraola y Dorleta Urretabizkaia. La puesta en escena, con un componente poético, plantea una situación que Losada describe como «de vidas cruzadas en las que unas influyen en las otras, contribuyendo a dibujar el arco dramático de cada historia».

Hay cierta melancolía en los personajes, «gentes diferentes con distintos finales. Tratamos un tema duro. Lo hacemos con momentos de humor y tristeza a veces, donde unos acaban bien y otros mal, como ocurre en la vida». El título de '52 hercios' proviene de un extraño sonido registrado en los últimos 35 años en distintos lugares del Pacífico, similar al canto de una ballena azul. Pero las ballenas azules se comunican en frecuencias que van de los 10 a los 39 hercios, por lo que la voz de esta extraña ballena solitaria, vibrando a 52 hercios, queda fuera del umbral auditivo de la especie».

La ballena solitaria

Ninguna otra ballena ha podido jamás escuchar su llamada. «En la obra utilizamos la metáfora de esa ballena solitaria, convertida en un símbolo del aislamiento social, para hilvanar una mirada poliédrica sobre personas que están sufriendo o han padecido momentos diferentes de soledad no deseada».

«El eco de ese sonido ha pasado a escena plagado de imágenes poéticas y coreográficas», explica la dramaturga que también comenta que «las historias que contamos son de hoy y de nuestra civilización; de nuestro mundo, del primer mundo».

En el proceso de creación se trabajó con personas en situación de soledad. «Realizamos varios talleres y también filmamos micro documentales que se pueden ver en el proyecto 'Filmoteca humana'. La parte final de todo esto ha sido ya la obra de teatro con intérpretes profesionales, que es una historia que en pases previos al estreno hemos comprobado que a algunos espectadores los deja tocados, otros salen muy emocionados, no ha faltado quien se ha echado unas risas y también hay quien dice que es dura», reconoce Losada.

'52 hercios' transcurre entre «la soledad del emigrante, la del anciano en su residencia, la del profesional aparentemente integrado pero encerrado en su propia burbuja; la soledad de la cuidadora, la de la joven que no puede con el dolor de vivir, la soledad de esa ballena que no sintoniza con nadie de su especie», finaliza la directora de la obra.