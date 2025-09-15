Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zumaiako trainerua, igandean Kontxako Banderan. ARIZMENDI

Zumaia

Zumaiako emakumezkoen trainerua bosgarren izan da Kontxako Banderan

Zortzigarren izan zen bigarren jardunaldian 11:33.24ko denborarekin

S. U.

ZUMAIA.

Astelehena, 15 iraila 2025, 20:12

Zumaiako emakumezkoen trainerua bosgarren izan da Kontxako Banderan. Ez zen ezustekorik izan igandean eta Arraun Lagunakek eskuratu zuen 2025eko bandera. Bigarren postua Tolosaldearentzat izan da, hirugarrena Oriorentzat; Donostiarra, Zumaia, Astillero, Hibaika eta Hondarribia sailkatu ziren ondoren.

Zumaiako traineruak ohorezko txandan egin zuen arraun, Kontxako lehen jardunaldian lortutako laugarren postuari esker (10:45.10). Hala ere, bigarren jardunaldia ez zen espero bezala atera eta zortzigarren bukatu zuen 11:33.24ko denborarekin, irabazlearengandik 31 segundora. Azken sailkapenean, zumaiarrak bosgarren sailkatu ziren (22:18.34 denborarekin).

