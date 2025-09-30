Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Corredores de una edición de la Zumaia Flysch Trail

Zumaia Flysch Trail y la iniciativa 'Running Minds' unirán deporte y conciencia ambiental de la mano de la Fundación Kilian Jornet

La jornada, que se celebra un día antes de la carrera, combina un recorrido guiado por la naturaleza y charlas para promover la defensa del entorno local

Álvaro Guerra

Martes, 30 de septiembre 2025, 16:02

El próximo domingo 5 de octubre se celebrará la Zumaia Flysch Trail, una de las carreras de montaña más reconocidas en el calendario vasco. Este año, la cita apuesta de manera especial por la sostenibilidad y la protección ambiental. La organización, junto con el Ayuntamiento de la localidad, ha anunciado novedades en el formato, como la eliminación de vasos en los avituallamientos.

Sin embargo, en la víspera de la carrera, y en colaboración con la Fundación catalana Kilian Jornet y el Hotel Talasoterapia Zelai, se realizará la iniciativa 'Running Minds'. Esta idea consistirá en generar conciencia sobre la protección del medio ambiente. La jornada comenzará a las 9.00 horas con la bienvenida a los participantes en la recepción del hotel. Allí se les explicará qué es la iniciativa, así como la Fundación Kilian Jornet. Posteriormente se procederá al reparto de calzado para el test con zapatillas NNormal, creadas por la propia organización catalana. Media hora más tarde, se iniciará una ruta guiada con un recorrido de ocho kilómetros destacando los siguientes entornos: Zelai, San Telmo, Santa Klara, Elorriaga, Algorri y Zelai. Durante esta etapa se realizarán tres o cuatro paradas para las charlas informativas a cargo de Izaskun Zorita, investigadora en Gestión del Mar y del Litoral, y de Gonzalo Torre, biólogo y coordinador de Medio Ambiente de Georparkea. Al finalizar, se ofrecerá un almuerzo en el Zelai Talasoterapia-Hotel.

Este tipo de iniciativas pretenden que la protección ambiental y el disfrute del deporte pueden ir de la mano, sumando tanto a deportistas como a la comunidad en general.

