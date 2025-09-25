Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación de la 16 edición de la Flysch Trail, en Santa Klara. SARA UTRERA

Zumaia

Presentada la XVI edición de la Zumaia Flysch Trail

Será el 5 de octubre y se disputarán dos pruebas: una de 24 kilómetros y otra de 14 kilómetros

Sara Utrera

Sara Utrera

Zumaia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:55

El Agroturismo Santa Klara acogió ayer la presentación de la 16 edición de la Flysch Trail, que se disputará el 5 de octubre y ... estará organizado por el Ayuntamiento de Zumaia, al igual que en las tres últimas ediciones. La presentación contó con la presencia del concejal de Deportes, Aitor Manterola, y la concejala de Participación e Igualdad, Maite Egaña; la directora de Turismo, Libe Otegui; el corredor y miembro del equipo de organización, Karlos del Pilar; la productora local y responsable de Santa Klara, Ana Mari Eizagirre; el representante de Caja Rural Mikel Aranbarri y el director de Hotel Talasoterapia Zelai Iñigo Lazkano; y el corredor Luis Zulaika.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  3. 3 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  4. 4 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  5. 5

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  6. 6 «Me arrepiento de no haberme operado antes; ha salido todo perfecto y vuelvo a ser feliz»
  7. 7

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  8. 8 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  9. 9

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  10. 10 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Presentada la XVI edición de la Zumaia Flysch Trail

Presentada la XVI edición de la Zumaia Flysch Trail