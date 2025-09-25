Presentada la XVI edición de la Zumaia Flysch Trail

El Agroturismo Santa Klara acogió ayer la presentación de la 16 edición de la Flysch Trail, que se disputará el 5 de octubre y ... estará organizado por el Ayuntamiento de Zumaia, al igual que en las tres últimas ediciones. La presentación contó con la presencia del concejal de Deportes, Aitor Manterola, y la concejala de Participación e Igualdad, Maite Egaña; la directora de Turismo, Libe Otegui; el corredor y miembro del equipo de organización, Karlos del Pilar; la productora local y responsable de Santa Klara, Ana Mari Eizagirre; el representante de Caja Rural Mikel Aranbarri y el director de Hotel Talasoterapia Zelai Iñigo Lazkano; y el corredor Luis Zulaika.

La Flysch Trail contará dos carreras: la prueba larga y la corta. Las y los participantes de la carrera larga deberán completar un circuito de 24 kilómetros, con un desnivel acumulado de 1.007 metros. La carrera corta será de 14 kilómetros, con un desnivel acumulado de 487 metros. En cuanto al horario, las y los corredores de larga distancia saldrán a las 09.30 horas y los de corta, media hora más tarde, a las 10.00.

Según Karlos del Pilar, este año no habrá novedades en el recorrido. «Visualmente muy atractiva, ya que se trata ua carrera que transcurre entre el mar y la montaña. El pasado año realizamos una modificación en el inicio de las dos pruebas y tuvo mucho éxito: la subida a Santa Clara por Ardantza. Ese cambio gustó mucho entre las y los participantes, por lo que hemos decidido que lo que funciona bien no hay que tocar. La carrera corta es sobre todo la ida y vuelta a Elorrixa y la larga hasta Mendata».

Según los datos aportados por la concejala de Igualdad Maite Egaña, se prevé que en la línea de salida de la Flysch Trail de este año haya un total de 650 participantes, siendo el 30% mujeres (208). La carrera de larga distancia contará con 394 deportistas, y la corta con 271. Habrá 19 participantes menores de edad (14km). «El pasado año no hubo ninguna corredora menor de edad, y en este se han apuntado seis chicas, por lo que estamos contentas con ese dato». Además, la participación zumaiarra ha aumentado con respecto a la pasada edición: «Se han apuntado 232 zumairras (2024 en 2024), lo que supone el 34% de los dorsales. Entre las y los corredores del pueblo, 80 son mujeres y 152 hombres.

Diversidad funcional

Una de las novedades a destacar con respecto a la anterior edición es que se establecerá un servicio adaptado a las necesidades de las personas con diversidad funcional o con discapacidad. Para ello, con el fin de identificar las necesidades que tienen a lo largo de la carrera, se mantuvo una reunión con Luis Zulaika, quien padece Parkinson desde hace 12 años y que correrá en la prueba del próximo domingo. «Recibí una respuesta directa desde la organización y estoy agradecido y satisfecho con la colaboración. Tengo dificultad en la movilidad y necesito del deporte para activarme. Todos los días salgo a correr una hora, lo necesito para disfrutar y engancharme a la vida», explicó Zulaika, y añadió: «el objetivo no es cambiar la carrera, ni hacerla descafeinada, sino ayudar a hacerla más accesible para las personas con discapacidad o diversidad funcional».

Conservación y concienciación

En la presentación anunciaron novedades en otros ámbitos de la 16. edición. Una de las bases filosóficas de la carrera es la conservación y concienciación del medio ambiente, por lo que no se repartirán vasos en los avituallamientos, sino que cada corredor deberá traer su propio envase. El objetivo de esta medida, tomada por la organización, es minimizar la cantidad de basura que se pueda generar. En este sentido, se hace un llamamiento especial a las y los participantes para que, en la llegada, depositen en los contenedores de basura los vasos de bebidas y otro tipo de residuos, ya que en años anteriores se ha acumulado mucha basura en Beheko plaza y alrededores.

Además de los corredores, los protagonistas del día también serán las y los voluntarios: 225 personas trabajarán el 5 de octubre en los diferentes puntos de avituallamiento y realizando diferentes acciones para que la carrera cumpla con las expectativas. Así las cosas, el concejal Aitor Manterola señaló que la organización quiere agradecer a esos 225 voluntarios y voluntarias que han trabajado, trabajan y trabajarán de forma altruista para que todo salga bien, a las y los corredores que fomentan los cuatro pilares filosóficas de la carrera; a las y los patrocinadores; y a los propietarios de los terrenos por los que transcurre la carrera, que un año más han dado su visto bueno.

Por otro lado, la directora de Turismo, Libe Otegui; y el representante de Caja Rural Mikel Aranbarri y el director de Hotel Talasoterapia Zelai Iñigo Lazkano, destacaron los valores de la carrera para con el deporte y el medio ambiente. Hecho que les empuja a seguir apoyando y apostando por la carrera. Ana Mari Eizagirre, de Santa Klara, por su parte, recordó la importancia de respetar el trabajo de las y los baserritarras y solicitó a las y los corredores y a las personas que andan por la montaña a respetar a los animales para evitar accidentes.

'Running Minds', el día 4

En la víspera de la carrera, y en colaboración con la Fundación Kilian Jornet y el Hotel Talasoterapia Zelai, se realizará la iniciativa 'Running Minds', con el fin de concienciar sobre el cuidado del medio ambiente. Los participantes se reunirán a las 9.00 en el Hotel Zelai y les explicarán qué es Running Minds, así como la Fundación Kilian Jornet y después se procederá al reparto de calzado para el test con zapatillas Nnormal. A las 9:30 se iniciará una marcha con un recorrido de ocho kilómetros, corriendo o andando : Zelai-San Telmo-Santa Klara-Elorriaga-Algorri-Zelai. Durante el recorrido se realizarán tres o cuatro paradas para las charlas informativas a cargo de Izaskun Zorita, investigadora en Gestión del Mar y del Litoral, y de Gonzalo Torre, biólogo y coordinador de Medio Ambiente de Georparkea. Las inscripciones para la actividad ya están abiertas; más información en las redes sociales de Zumaia Flysch Trail o en www.zumaiaflyschtrail.eus.