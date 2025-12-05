Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
'Zaindu ditzagun tximeletak' erakusketa izan da Zumaienan. ZUMAIENA

Zumaia

'Zaindu ditzagun tximeletak!' erakusketa izan da Zumaienan

S. U.

zumaia.

Ostirala, 5 abendua 2025, 20:22

Comenta

Kepa Zabalegi eta Eli Alkorta senar-emazteek sortutako Gipuzkoako tximeleten erakusketa izan da Zumaiena Ikastolako Baso Magikoan azaroko azken astean. Azken hamarkadetan Europako tximeleten %30 gutxitu dela kontuan hartuta, orain dela 45 urte jasotako eta izendatutako 98 tximeletaren bildumarekin erakusketa bat antola-tzea erabaki zuten, tximeleten zaintza sustatu eta gizartea kon-tzientziatzeko helburuarekin: tximeleten bizitzaren faseak, gaur egungo egoera, hauek zaintzeko gomendioak... eta beste hainbat informazio partekatzeko aukera izan dute ikastolako adin desberdinetako ehunka ikaslek.

«Duela bi urte hostoen erakusketa ekarri ziguten Kepak eta Elik; aurten, berriz, tximeleten erakusketa zoragarri hau. Gure natura eta ekosistema ulertu eta zaintzeko aukera paregabea eman digute aurten ere», azaldu dute Zumaienatik, eta gaineratu dute: «Mila-mila esker, bikote, zuen jakinduria eta ilusio guztia gurekin partekatzeagatik! Aurrerantzean ere, elkarlanean jarraituko dugu gure ikasleei bizipen esangura-tsuak eskaintzeko bidean».

