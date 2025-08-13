Últimos días para visitar la exposición del zumaiarra Anton Eguiguren en la sala Oxford

Últimos días para disfrutar de la exposición del zumaiarra Anton Eguiguren en la sala Oxford de la casa de cultura Alondegia. La colección, compuesta ... por pinturas, fotografías y dibujos, estará expuestas hasta este domingo, día 17.

Pese a que ya ha realizado una decena de exposiciones en su pueblo natal, tanto individuales como colectivas, Eguiguren confiesa que es la primera vez que le paran por la calle para felicitarlo. «Es gratificante saber que está gustando tanto. Organizar una exposición conlleva mucho trabajo y te alegra saber que la reacción del público está siendo positiva», ha expresado el zumaiarra.

Eguiguren, fotógrafo de profesión, comenzó desde muy pequeño pintando de forma autodidacta. Pintaba cuadros de pequeño formato, y después fue creando obras cada vez más grandes. «Me dediqué a la fotografía y al cine , pero nunca profesionalmente a la pintura. Comencé como fotógrafo de publicidad y dibujaba de vez en cuando, sobre todo pintura naïf. Llevo muchos años creando, lo hago porque me nace y me gusta, o porque recibo encargos», ha explicado.

En su última exposición, realizada en agosto de 2021, mostró una variada selección de cuadros de acrílicos sobre lienzo, de gran formato. Para esta ocasión también ha traído coloridas pinturas a la sala. Pero también una selección de fotografías y dibujos que nunca antes había mostrado al público. «Cuando empecé a dibujar hacía pequeños bocetos. Después pintaba lo que había hecho en los bocetos; parto de ahí, aunque a veces el cuadro no se parecía a la idea original. Tenía algunos de esos dibujos guardados en un cajón y pensé en recuperarlos y hacerlos en un formato grande para la exposición. Nunca los había enseñado», ha señalado.

Mediante esta exposición, el público que le conoce va a descubrir otra faceta artística de Eguiguren. «Me está gustando volver a dibujar en ese formato, me ha vuelto a entrar el gusanillo», ha confesado. Asimismo, quien se acerque a la sala Oxford también puede disfrutar de su trabajo como fotógrafo. Y es que la muestra de Anton Eguiguren cuenta también con montajes fotográficos, imágenes curiosas, originales, divertidas y surrealistas, en las que se pueden ver, entre otras cosas, edificios de Zumaia tras un terremoto ficticio. «Con las fotos me gusta romper la armonía, me salen cosas sin pensar».

Las y los visitantes, además, tienen la oportunidad de admirar su trabajo a través de dos proyecciones. En esas proyecciones se pueden ver diferentes obras del artista, pinturas, dibujos y fotografías realizadas a lo largo de los años. «Es una selección de mis diferentes trabajos. Algunos dibujos pertenecen a unos libritos realizados por mí, algunos están hechos por rotulador. Por otro lado, algunas pinturas que se muestran han sido parte de anteriores exposiciones».

El zumaiarra Anton Egiguren cree que esta puede ser su última exposición. «Pasan los años y siempre digo lo mismo, siempre pienso que va a ser la última», ha expresado. Sin embargo, ha confesado que gracias a esta muestra se ha reencontrado con las ganas de dibujar. «Sin duda, seguiré pintando. Pero ahora quiero hacer más dibujo, jugar y añadirles toques de color. Si hay una próxima vez, me gustaría que fuese algo más pequeño, quizá una exposición colectiva», ha adelantado el artista.

De momento, se puede disfrutar de sus obras hasta el domingo en la sala Oxford. La muestra podrá visitarse hoy y mañana de 18.30 a 20.30, y el fin de semana de 12.30 a 14.00 y de 18.30 a 20.30.