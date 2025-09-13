Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Se cortará un carril del puente durante 20 días desde mañana.

Zumaia

Tráfico alternativo en Zubiberria (N-634) desde mañana debido a las obras de Iberdrola

Un carril del puente permanecerá cortado durante 20 días

Sara Utrera

zumaia.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:35

En las próximas semanas, Iberdrola realizará una serie de obras en Zumaia, relacionadas con el desarrollo urbanístico de Torreaga. Se suprimirá la línea eléctrica de alta tensión que discurre sobre el río Urola, y las tres torres que la soportan. En su lugar, se instalará una nueva línea subterránea que alimentará el nuevo centro de transformación que se construirá en Torreaga.

Para realizar estos trabajos, como primer paso, deberán colocar un nuevo conducto en Zubiberria. Por ello, a partir mañana, lunes, un carril de la N-634 permanecerá cortado al tráfico durante 20 días, hasta finales de septiembre. A petición del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral, las obras afectarán también en algunos momentos al bidegorri, mientras que el corte del carril afectará solo a la zona de Zubiberria. Es decir, el corte de tráfico se realizará únicamente en el puente.

Durante este tiempo se establecerá el tráfico alternativo mediante semáforos. Ello generará retenciones, especialmente en los horarios de desplazamiento al trabajo. El Ayuntamiento ha pedido comprensión y paciencia a la ciudadanía ante estos inconvenientes y pide que se tengan en cuenta los posibles retrasos en la planificación de los viajes.

