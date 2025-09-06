Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zumaia

La 'Salve Regina' de Antonio Trueba se cantará hoy en la ermita de Arritokieta

S. U.

zumaia.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:49

Como marca la tradición, hoy, víspera de Arritokieta, se cantará la 'Salve Regina' del compositor zumaiarra Antonio Trueba (1855-1944) al final de la misa que se oficiará a las 18.45 horas en la ermita de Arritokieta, con motivo de la novena de la Virgen.

Como viene siendo habitual, la coral San Pedro Abesbatza será quien cante esta pieza, considerada como una joya de la cultura musical vasca y que fue compuesta a causa de la epidemia de cólera en Zumaia en 1884 como un ruego a la Virgen de Arritokieta para salvar a la región. Se canta cada 7 de septiembre en la ermita de Arritokieta, donde yace el compositor, y dura unos diez minutos con coro, tenor y órgano.

Por otro lado, mañana, día de la Virgen de Arritokieta, se celebrará una ceremonia a las 09.00 en la ermita que lleva su nombre, y a las 11.00 en la parroquia.

