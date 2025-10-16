Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Proyecto del bloque de VPO de Torreaga. UDALA
Zuamaia

El plazo de inscripción para el sorteo de viviendas de VPO en Torreaga se abrirá a finales de octubre

El Boletín Oficial de Gipuzkoa ha publicado las bases del convenio entre Sukia y el Ayuntamiento de Zumaia para la construcción del bloque de viviendas VPO

Sara Utrera

Sara Utrera

Jueves, 16 de octubre 2025, 15:01

El Boletín Oficial de Gipuzkoa ha publicado este jueves las bases del convenio entre el Ayuntamiento de Zumaia y Sukia Eraikuntzak SL. para la construcción ... del bloque de viviendas VPO en Torreaga. Este documento recoge los pormenores la construcción de las viviendas VPO de Torreaga, las características de las viviendas y del sorteo de estas.

