El plazo de inscripción para el sorteo de viviendas de VPO en Torreaga se abrirá a finales de octubre

El Boletín Oficial de Gipuzkoa ha publicado este jueves las bases del convenio entre el Ayuntamiento de Zumaia y Sukia Eraikuntzak SL. para la construcción ... del bloque de viviendas VPO en Torreaga. Este documento recoge los pormenores la construcción de las viviendas VPO de Torreaga, las características de las viviendas y del sorteo de estas.

La firma oficial se realizará a lo largo de la semana que viene, y la inscripción se abrirá después de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Gipuzkoa. Según las previsiones, será en la última semana de octubre.

Desde la apertura del plazo, las personas interesadas dispondrán de un plazo de 15 días hábiles para inscribirse. Desde el Ayuntamiento han señalado que cuando haya más detalles se comunicará por los cauces habituales.