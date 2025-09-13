Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Concentración realizada antes de vacaciones. PENTSIODUNEN PLATAFORMA

Zumaia

Los Pensionistas de Zumaia retomarán las concentraciones

S. U.

ZUMAIA.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:35

La Plataforma de Jubilados y Pensionistas de Zumaia retomará mañana las concentraciones en defensa de unas pensiones dignas para todos y todas. La cita, como es habitual, será a las 12.00 en Saregile plaza.

«A principios de curso nos centraremos en la ILP (iniciativa legislativa popular). Hemos recogido más de 145.000 firmas en Gipuzkoa, Araba y Bizkaia con el fin de que el Parlamento Vasco apruebe el complemento de pensiones para que las pensiones mínimas y los salarios mínimos sean equitativos», han explicado desde la plataforma.

