Los Pensionistas de Zumaia retomarán las concentraciones

S. U. ZUMAIA. Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:35

La Plataforma de Jubilados y Pensionistas de Zumaia retomará mañana las concentraciones en defensa de unas pensiones dignas para todos y todas. La cita, como es habitual, será a las 12.00 en Saregile plaza.

«A principios de curso nos centraremos en la ILP (iniciativa legislativa popular). Hemos recogido más de 145.000 firmas en Gipuzkoa, Araba y Bizkaia con el fin de que el Parlamento Vasco apruebe el complemento de pensiones para que las pensiones mínimas y los salarios mínimos sean equitativos», han explicado desde la plataforma.