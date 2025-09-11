Las obras de pintado del paso de cebra frente al convento traerán cambios en el tráfico

S. U. Zumaia. Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:41 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ya está en la recta final de la apertura del Convento de Zumaia. Durante estos días, miembros de las asociaciones, trabajadores de la Escuela de Música y trabajadores municipales se encuentran inmersos en el traslado; y entre los últimos retoques está el pintado del paso de cebra que se realizará esta tarde.

Así, este viernes se pintará el paso de cebra junto a la entrada a la zona de San José, debajo del paso azul, así como una señal de coexistencia. Este será el acceso principal al Convento.

Los trabajos de pintado, por tanto, incidirán en el tráfico. Los vehículos no podrán acceder a la cuesta de la calle Bonifazio Etxegarai desde Foruen plaza. Como alternativa, estos deberán descender por la calle Ángeles Sorazu y seguir las señales y las indicaciones de la policía municipal. Se prevé que los trabajos se realicen entre las 15.00 y las 17.30 horas.

El Ayuntamiento de Zumaia dio inicio en 2022 a los trabajos de transformación del convento para convertirlo en centro de encuentro cultural. Será sede de la Escuela de Música y Danza de Zumaia. La capilla se convertirá en un auditorio con un aforo de 200 personas de pie y de 120 sentadas.