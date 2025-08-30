Nueva temporada para Zumaia Cuban Boxing

ZumaiaNueva temporada para Zumaia Cuban Boxing
Las personas interesadas en matricularse deben contactar con el responsable del club
S. U.
Zumaia.
Sábado, 30 de agosto 2025, 21:30
El club Zumaia Cuban Boxing dará inicio a una nueva temporada mañana, 1 de septiembre. Las clases se realizarán los lunes y miércoles de 10.45 a 11.45 horas en el polideportivo Lubaki, y los martes y jueves de 19.30 a 20.45 en el gimnasio de la Herri Eskola.
En el caso de las y los alumnos competidores, los entrenamientos serán los viernes, de 19.00 a 20.30 en el polideportivo.
El plazo de inscripción para el nuevo curso ya está abierto. Las personas interesadas deben ponerse en contacto con Rubén Arredondo, responsable de Zumaia Cuban Boxing, llamando o escribiendo al 606 107 633.
El club informará pronto sobre el horario de las clases de boxeo infantil.
