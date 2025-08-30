Nueva temporada para Zumaia Cuban Boxing

Arredondo y Huegun dan indicaciones a Xane Durán en la velada.

S. U. Zumaia. Sábado, 30 de agosto 2025, 21:30

El club Zumaia Cuban Boxing dará inicio a una nueva temporada mañana, 1 de septiembre. Las clases se realizarán los lunes y miércoles de 10.45 a 11.45 horas en el polideportivo Lubaki, y los martes y jueves de 19.30 a 20.45 en el gimnasio de la Herri Eskola.

En el caso de las y los alumnos competidores, los entrenamientos serán los viernes, de 19.00 a 20.30 en el polideportivo.

El plazo de inscripción para el nuevo curso ya está abierto. Las personas interesadas deben ponerse en contacto con Rubén Arredondo, responsable de Zumaia Cuban Boxing, llamando o escribiendo al 606 107 633.

El club informará pronto sobre el horario de las clases de boxeo infantil.