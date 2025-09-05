El lunes se abre el plazo de inscripción para las clases de pintura de Ander Hormazuri

El artista Ander Hormazuri inicia un nuevo proyecto. Tras más de tres décadas dedicadas al curso de pintura de Foronda, el artista abrirá su propio taller en una sala de Zumaiena.

El curso para adultos (mayores de 16 años) comenzará el 1 de octubre y las clases serán los lunes y miércoles de 18.30 a 20.00, y los martes y jueves de 15.00 a 16.30. El curso infantil comenzará el 7 de octubre y se dividirá en dos grupos. Por un lado, las clases dirigidas a niñas y niños de entre 8 y 12 años se impartirán los martes y jueves de 17.00 a 18.00, y los de entre 13 y 16 años los lunes y miércoles de 17.00 a 18.00. A partir de enero, además, se ofrecerán clases especiales: cómic, ilustración, escultura, etc.

El plazo de matriculación en 'Zumaiena arte gunea' será del 8 al 18 de septiembre, entre las 17.00 y 17.30, en la entrada de Zumaiena Ikastola. Para más información: 623.706593.

Para impartir los cursos del ámbito cultural y de ocio de Foronda de 2025-2026 se abrió una convocatoria; sin embargo, una empresa madrileña que no presentó profesor ha sido la ganadora del concurso del curso de pintura. Por lo tanto, Hormazuri ha decidido emprender este nuevo proyecto.

Se anima a las y los alumnos que en todos estos años han impartido clases con Ander Hormazuri, así como a nuevos alumnos y alumnas, a formar parte de este nuevo proyecto.