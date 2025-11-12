Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
'Kaka' antzezlanaren protagonistask.

Zumaia

'Kaka' antzezlanerako sarrerak salgai daude dagoeneko

Azaroaren 21ean eskainiko da, 20:00etan, Aita Mari aretoan

Sara Utrera

ZUMAIA.

Asteazkena, 12 azaroa 2025, 20:47

Comenta

Kamikaze kolektiboak sortutako 'Kaka' antzezlana eskainiko da azaroaren 21ean, 20:00etan, Aita Mari aretoan. Sarrerak dagoeneko salgai daude Turismo Bulegoan eta sarrerakzumaia.eus atarian, 8,50 euroan, eta gazte txartelarekin erosita 5,95 euroan.

«Euskal kulturaren oholtzan kaka-mokordo bat agertu da. Kaka azaleratu da, eta egoeraren analisia egin behar da. Nork egin du? Noiztik dago hor? Zer irudikatzen du? Eta orain, zer egin kaka honekin? Noren ardura da? Nori tokatzen zaio marroi hau argitzea? Garbitzea? Kakak kaka dakar, eta pentsatzen jarrita... Mundua nolakoa litzateke, bakoitza bere kakaren jabe egingo balitz? Norbanako, kolektibo edo herri gisa batzen gaituen, baina ezkutatzen dugun horren guztiaren azaleratze-festa da 'Kaka'», aurreratzen du sinopsiak.

'Kaka' ez da soilik umorearekin eta absurdismoarekin jarduten duen antzezlana; baita hausnarketarako gonbita bat ere, egoera arruntena (askotan alderik gabea) erronka bilakatzen denean zer egin behar dugun erakusten duena. Gure erantzukizunaren, elkarrekikotasunaren eta egunerokoak «ahal duen» zentzutzearen inguruan mintzo da.

Xanti Agirrezabala, Erika Olaizola, Mikel Laskurain eta Ainhoa Aierbe ariko dira oholtzan. Esperanza Lopez da eszena zuzendaria, eta Ikerne Jimenezek hartu du eszenografiaren ardura. Gidoia, berriz, Kepa Errastik idatzi du. Proiektua da AEK-Korrikak kultur sorkuntzarako eman duen bigarren beka eskuratu duena, eta antzerki proiektu sortzaile eta berritzaile gisa nabarmendu da.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  2. 2 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  3. 3

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  4. 4

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  5. 5 Los Javis se separan tras trece años de relación
  6. 6 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  7. 7 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  8. 8 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  9. 9

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  10. 10

    Pradales ofrece a Donostia apoyo en seguridad y compromiso con Anoeta Berri

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Kaka' antzezlanerako sarrerak salgai daude dagoeneko

&#039;Kaka&#039; antzezlanerako sarrerak salgai daude dagoeneko