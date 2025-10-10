Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un incendio en un tejado en obras obliga a desalojar un bloque de viviendas en Zumaia
El tejado en llamas de un bloque de viviendas en la calle Juan Belmonte de Zumaia.
El tejado en llamas de un bloque de viviendas en la calle Juan Belmonte de Zumaia.

Un incendio en un tejado en obras obliga a desalojar un bloque de viviendas en Zumaia

El fuego se ha registrado sobre las 17.15 horas y los bomberos tratan de controlar las llamas, que han generado una intensa humareda en la Plaza Amaia

Catalina Cárdenas

Viernes, 10 de octubre 2025, 18:03

Un bloque de viviendas ha tenido que se desalojado en Zumaia tras producirse un incendio en el tejado del mismo. Las llamas se han comenzado a expandir sobre las 17.15 horas y los bomberos se encuentran en la zona tratando de sofocarlas.

Las llamas y el humo se pueden ver desde distintos puntos del municipio ya que el bloque de vivienda afectado, que se encuentra en obras, se sitúa en la Plaza Amaia.

La zona se encuentra acordonada y los servicios de emergencia tratan de sofocar las llamas.

