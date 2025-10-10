Un incendio en un tejado en obras obliga a desalojar un bloque de viviendas en Zumaia El fuego se ha registrado sobre las 17.15 horas y los bomberos tratan de controlar las llamas, que han generado una intensa humareda en la Plaza Amaia

El tejado en llamas de un bloque de viviendas en la calle Juan Belmonte de Zumaia.

Catalina Cárdenas Viernes, 10 de octubre 2025, 18:03 | Actualizado 18:10h. Comenta Compartir

Un bloque de viviendas ha tenido que se desalojado en Zumaia tras producirse un incendio en el tejado del mismo. Las llamas se han comenzado a expandir sobre las 17.15 horas y los bomberos se encuentran en la zona tratando de sofocarlas.

Las llamas y el humo se pueden ver desde distintos puntos del municipio ya que el bloque de vivienda afectado, que se encuentra en obras, se sitúa en la Plaza Amaia.

La zona se encuentra acordonada y los servicios de emergencia tratan de sofocar las llamas.

En actualización Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil. Recuerda que puedes suscribirte para tener acceso a todas las informaciones completas, herramientas personalizadas y ofertas del club del suscriptor.

Temas

Zumaia

Bomberos