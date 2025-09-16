Herriko surflarien omenaldi Janire Gonzalez-Etxabarriri gaur

ZumaiaHerriko surflarien omenaldi Janire Gonzalez-Etxabarriri gaur
S.U.
zumaia.
Asteartea, 16 iraila 2025, 20:26
Janire Gonzalez-Etxabarri surflari zumaiarrak El Salvadorren jokatutako Munduko surf txapelketa irabazi berri du. Hori dela eta, ZISKE Zumaiako Itzurun Surf Elkarteak antolatuta, harrera egingo diote gaur arratsaldean Zumaian. Hitzordua arratsaldeko 19:00etan izango da Kofradian.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.