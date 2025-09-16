Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Zumaia

Gaur Olarro Eguneko batel estropadetan izena emateko epea itxiko da

S. U.

Zumaia.

Asteartea, 16 iraila 2025, 20:26

Gaur amaituko da Olarro Eguneko batel estropadetan parte hartzeko izen-ematea. Lehiaketaren XVII. edizioa hilaren 20an jokatuko da, Olarro Eguneko egitarauaren barruan.

Parte hartu nahi duten taldeek Lubaki kiroldegian eman beharko dute izena. Taldeak lau kidekoak izango dira, eta horietatik gutxienez bi zumaiarrak izan beharko dira bandera irabazteko.

Talde bakoitzak arduradun bat izendatu eta haren telefono zenbakia eman beharko du derrigorrez. Irabazleek bandera eta Geoparkeak eskainitako bisita gidatua jasoko dituzte; gainera, emakumeen partaidetza saritzeko bandera berezia banatuko da, eta parte-hartzaile guztien artean bisita gidatu baten zozketa egingo da.

Apuntatzeko nahitaezkoa da izen-emate orria betetzea, eta behin izena emanda, parte-hartzeko konpromisoa hartzen da.

Turismo bulegoan

Parte-hartzaileen gutxieneko adina 13 urtekoa da (2025eko abenduaren 31n duten adina kontuan hartuta). Bestalde, hilaren 19ra bitartean Lasuna txalupa erabiltzeko aukera dago.

Horretarako, turismo bulegoan, 943 14 33 96 telefono zenbakian edo www.zumaia. eus webgunean egin daiteke eskaera, betiere izena eman ondoren.

Izena eman nahi dutenek Udalaren web orrian aurki ditzakete lehiaketan izena emateko orria, batela erabiltzeko arauak edota entrenamenduen ordutegiak.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  2. 2 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  3. 3 Sigue cortado un carril de la AP-8 en Usurbil al perder ayer un camión la casa prefabricada que llevaba de carga
  4. 4 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  5. 5 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  6. 6

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada
  7. 7 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  8. 8

    Azora vende la mitad de sus pisos de Donostia
  9. 9

    «Hay que abrir un debate sobre el queso ahumado»
  10. 10 Una localidad de Gipuzkoa advierte por carta a sus vecinos por tirar bolsas de basura al río: «Puede suponer sanciones de más de 600 euros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gaur Olarro Eguneko batel estropadetan izena emateko epea itxiko da