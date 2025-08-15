Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Aratz Unanue, erdian.

Zumaia

Garaipena oso gertu izan du Aratza Unanuek Andosillan

Sara Utrera

Sara Utrera

Ostirala, 15 abuztua 2025, 20:54

Hilabete eskas falta da junior mailako txirrindularitza denboraldia amaitzeko. Oraindik ere Viveros San Anton-Exclusivas Mardu-Gorka Aseguruak taldeko txirrindulariek badituzte arrazoiak fundamentuz lanean segi eta helburuak betetzeko, joan den larunbatean Aratz Unanuek Andosillan erakutsi zuen bezala.

90 kilometroko lasterketa gogorra Andosillakoa, beroak baldintzatu zuena. Hala ere, lasterketa erabakiko zuen ihesaldia 20. kilometroan antolatu zen, «eta hortxe erne-erne zen Iraetako ziklista. Lau txirrindulari onek osatu zuten ihesaldia eta berehala tartea ireki zuten; lau iheskideek, gainera, taldekideak zituzten pelotoian egoera kontrolatzeko. Beraz, Aratz Unanuek hartutako erabakia ona zen», azaldu du Zumaiako Txirrindulari elkarteko kide Arritxu Iribarrek.

Lau iheslarietatik maldan gora indartsuena Unanue zen; «maldan behera, aldiz, bere gorpuzkerarekin bazuen desabantaila, eta horixe izan zen podiumetik kanpo utzi zuena». Laugarren sailkatu zen. «Bere gaitasunekin saiatu zen behin eta berriz etekina ateratzen, baina ez zituen iheskideak atzeratu eta helmugan, joera beherantz izanda, eta indarrak aurretik agortuta, laugarren sailkatu zen Aratz Unanue, lasterketa on bat egin ostean», azaldu du. 13 segundora helmugaratu zen Unanue eta minutu batera, 14. tokian, Beñat Sainz; taldeko hirugarrena Lukas Blanco izan zen 20. tokian, lau minutura. 76 txirrindulari izan ziren irteeran eta horietatik helmugara 35 bakarrik heldu ziren.

Gaur Villatuertan eta bihar Lizarran izango dituzte lasterketak jubenilek, eta hauek izango dira Aratz Unanue eta Beñat Sainzentzat azken lasterketak, Gipuzkoako selekzioarekin Ribera de Dueroko Itzulian parte hartu aurretik.

Kadeteek Lizarran izan zuten lasterketa, Grozin eta Muru mendateekin 55 kilometroko ibilbidean. «Lasterketa gogorra izan zen, baina lehen urtekoa izan arren, Borja Osak ondo erantzun zuen eta 13. sailkatu zen». Aitor Mata txirrindulari nafarra bakarrik ailegatu zen eta ondoren, minutu eta erdira, 24 txirrindulari; hortxe helmugaratu zen Borja Osa. Hiru minutu eta erdira heldu ziren, euren artean esprintatuz, Amets Aberdi eta Xuban Arakistain, 40 eta 41. postuetan. Eta ia sei minutura zeharkatu zuen helmuga Unai Egañak, 65. tokian. 98 txirrindulari elkartu ziren irteeran eta helmugra 76 ailegatu ziren. Asteburu honetan Mungian izango dute kadeteek lasterketa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián
  2. 2

    La Ertzaintza investiga la muerte en Legazpi de un hombre desaparecido al menos desde el miércoles
  3. 3

    Fallece el joven que sufrió un grave accidente de moto hace tres semanas en Hondarribia
  4. 4 El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio
  5. 5 El conocido bar de San Sebastián que cumple 75 años con una marca inalcanzable: 10 millones de gambas rebozadas
  6. 6 Alertan de la venta en La Bretxa en Donostia de los quesos franceses contaminados con listeria que han causado al menos dos muertos
  7. 7 La lección de Jagoba Arrasate a Mikel Goñi en el frontón: «Le da igual que sea de fútbol o pelota, entiende de todo»
  8. 8 «Nos gusta cenar rodaballo a la brasa con vino blanco frente al mar»
  9. 9 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería vasca
  10. 10 Viaja a San Sebastián solo para probar este pintxo de tortilla de patata: «Es la mejor del mundo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Garaipena oso gertu izan du Aratza Unanuek Andosillan

Garaipena oso gertu izan du Aratza Unanuek Andosillan