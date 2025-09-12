Entregados los premios del Concurso fotográfico de Zumaia en blanco y negro

Sara Utrera zumaia. Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:46 Comenta Compartir

La asociación fotográfica Distira ha hecho entrega de los premios a los ganadores de la XXXVII edición del concurso fotográfico de Zumaia en blanco y negro, memorial Joxe Juan Azkue.

Javier Ortiz Moreno, de Tolosa, ha sido el ganador del concurso con la obra 'Naturaleza mágica 1'. El ganador ha explicado que esta fotografía pertenece a una serie de un proyecto que realizó a raíz de una lesión tras un accidente en bicicleta. «Me gusta la naturaleza, salir a pasear y fotografiar durante mis paseos. Durante ese período tuve que estar mucho tiempo parado, por lo que me dediqué a hacer fotos en casa. Compré iluminación e hice una serie con flores», ha explicado. La protagonista de la obra ganadora es una Lunaria o 'Flor del Papa' comprada en el mercado de Tolosa. «Esta foto está hecha con un objetivo macro en una caja de luz. Para llegar a esta imagen hice unas 20 o 30 fotos, enfocando distintos puntos para que el fondo salga blanco y el objeto completamente enfocado y nítido. Después uní las fotos y este es el resultado». El tolosarra ha confesado que con esta imagen quiere llamar la atención del público, y que piensen qué es lo que están viendo. Y es eso precisamente lo que ha valorado el jurado del concurso.

El segundo premio ha sido para el urduliztarra Javier Pedro Fernández Ferreras por su fotografía 'Sardinas', una imagen subacuática hecha con una GoPro en Filipinas; y el tercero para el madrileño Rafael Martín Sánchez por 'Las Rapas'. El premio local ha sido para María Roa Zubia; la zestoarra, y miembro de Distira, ha conseguido el reconocimiento gracias a su obra 'Katua leihoan'.

Según han explicado los representantes de la asociación fotográfica Distira, en esta edición han participado 105 autores y autoras de 14 países, que han presentado un total de 414 fotografías. «Entre ellos, 15 mujeres, y dos de ellas están presentes en la exposición final: una de Eslovenia y otra de nuestra asociación», han señalado. El certamen fotográfico ha contado este año con autores de países como Alemania, Andorra, Argentina, Bélgica, Eslovenia, Finlandia, Francia, Hong Kong, India, Indonesia, Noruega, Suecia, Vietnam, así como autores nacionales y de Euskadi, de los cuales han sido concretamente 43. «Comparado con el año pasado, hemos crecido: en 2024 participaron 97 autores de nueve países, con un total de 373 fotografías».

Desde Distira han felicitado a todas las personas que han participado, y especialmente a quienes han recibido el reconocimiento. Asimismo, han agradecido el apoyo del Ayuntamiento de Zumaia y su Departamento de Cultura, porque este concurso no sería posible sin su ayuda. Gracias a Miriam Romatet por su colaboración constante, y a Juanma por su ayuda en el montaje de la exposición».

Exposición

El jurado ha seleccionado 36 imágenes para la exposición que se inauguró el jueves. «Una muestra que nos permite recorrer miradas y sensibilidades muy diversas, todas unidas por el blanco y negro».

La muestra podrá ser visitada hasta el día 28, de 18.30 a 20.30 horas, en la sala Oxford. «Animamos a disfrutar de la exposición, a mirar con calma cada imagen, y a seguir apoyando la fotografía como forma de expresión y de memoria», han añadido desde Distira.