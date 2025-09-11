EAJ-PNV denuncia la falta de compromiso con el baño público de Basustabidea

El Diario Vasco Zumaia. Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:41 Comenta Compartir

El grupo municipal de EAJ-PNV de Zumaia, mediante una nota de prensa, ha manifestado su «preocupación» por la situación de los baños públicos en Basustabide, al lado de Torreaga, un espacio muy transitado por vecinos y vecinas durante todo el año. Aunque el Gobierno Municipal de EH Bildu ha instalado un baño temporal entre abril y septiembre, desde el PNV consideran que esta medida «es insuficiente, ya que durante el resto del año, cuando es la ciudadanía local la que más utiliza la zona, no hay ningún servicio disponible».

«Un baño temporal es una solución pensada para los turistas, pero no responde a las necesidades reales de la ciudadanía. Basustabide es un paseo muy utilizado por las y los zumaitarras, y es inaceptable que no haya un baño permanente que garantice la higiene y la comodidad de quienes paseamos allí todo el año», ha señalado el grupo jeltzale.

El grupo jeltzale considera que «la excusa del Gobierno Municipal, de que la zona pertenece a Costas, no puede ser un obstáculo para atender una necesidad básica de la ciudadanía». Por ello, propone la instalación de un baño permanente, por ejemplo en una de las plazas de aparcamiento del mismo parking, que permita cubrir todo el año la demanda de vecinos y vecinas sin depender únicamente de la temporada turística.

Con esta propuesta, EAJ-PNV expresa que «reafirma su compromiso con la mejora de los servicios públicos y con la atención a las necesidades reales de la ciudadanía, mostrando que existen soluciones factibles y responsables que el Gobierno Municipal todavía no ha implementado».