El Consistorio pide que se sigan las recomendaciones ante el calor

Según los avisos ofrecidos por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y Euskalmet, durante las próximas horas y días se esperan temperaturas muy altas en Zumaia y alrededores. El Ayuntamiento hace un llamamiento a la ciudadanía para que siga las recomendaciones y priorice la prevención frente al calor: hidratarse bien, tener una alimentación ligera, usar protección solar y ropa ligera, mantener la casa fresca (cerrar ventana y persianas), refrescar el cuerpo y cuidar especialmente a niños y niñas, personas mayores y personas con problemas crónicos de salud.