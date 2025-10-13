El campeonato local de surf y bodyboard de 2025 ya conoce a sus ganadores

Podios de las diferentes categorías del Campeonato local de surf y bodyboard, disputado el sábado en la playa de Itzurun.

Sara Utrera Zumaia Lunes, 13 de octubre 2025, 20:26 | Actualizado 20:45h.

Organizado por el club ZISKE, este fin de semana se ha disputado el campeonato local de surf y bodyboard. La cita estaba prevista celebrarse la semana pasada, pero tuvo que ser aplazada por las previsiones de mar y del tiempo. Finalmente, el campeonato se realizó el sábado en sus diferentes categorías. Por otro lado, durante la jornada las y los surfistas realizaron un pequeño homenaje en memoria de Edu.

El campeonato contó con la participación de cerca de 40 personas y la clasificación quedó de la siguiente manera: En Body Master el ganador fue Alex Uranga, López segundo, Ando tercero y Manu Uranga cuarto. El ganador de Surf Master fue Popeto, el segundo puesto fue para Pordi, el tercero para Guti, el cuarto para Xabi Alberdi, quinto para Ramón y sexto para Valero.

El primer puesto en la categoría surf junior fue para Jon Suarez, Akox fue segundo, y Peru tercero. En Body junior, Mikel Egiguren se hizo con la victoria, Martin Irure se hizo con el segundo puesto, Lua con el tercero y Alex Erretegi con el cuarto. En Open surf la victoria fue para Alkan, el segundo puesto fue para Pana, el tercero para Odri y el cuarto para Iñaki Goiko.

Odri fue el ganador de la categoría Body Open, seguido de Ando, Urres y López. Por último, Karmela se hizo con la txapela en la categoría femenina del campeonato de surf.