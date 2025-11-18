El alcalde ha dado la bienvenida a las y los recién llegados a Zumaia

La semana pasada, el Ayuntamiento de Zumaia celebró una sesión con las personas recién llegadas al municipio. Un total de 45 nuevos y nuevas zumaiarras ... se reunieron, junto al alcalde Iñaki Ostolaza, en el salón de plenos.

El objetivo de este acto es ofrecer una acogida integral a quienes acaban de llegar para vivir en Zumaia, y se organiza cada año tomando como base el protocolo y la guía de acogida elaborados en 2021-2022 en colaboración con los agentes locales y la comunidad educativa. Desde el Ayuntamiento señalan que la sesión de este año «ha sido un éxito», ya que contó con la participación de 45 nuevos vecinos y vecinas.

Guía de acogida, referencia

Durante el acto, el alcalde de Zumaia, Iñaki Ostolaza, habló sobre diversos temas que pueden resultar de utilidad para quienes acaban de llegar al municipio, tomando como referencia la Guía de Acogida. La guía explica, en primer lugar, la ubicación del municipio y la importancia del euskera. A continuación, ofrece información sobre el empadronamiento, la situación legal, la atención social, la salud, los recursos para acceder a la vivienda y al empleo, así como las opciones educativas y los recursos dirigidos a la infancia, juventud y personas mayores. También se presentan herramientas para promover la igualdad y actividades culturales y deportivas, con el objetivo de hacer de Zumaia «un pueblo dinámico e inclusivo». La guía puede consultarse online, de modo que las personas recién llegadas dispongan de toda la información necesaria para su integración. La guía está disponible para descargarse en cinco idiomas -euskera, castellano, inglés, francés y árabe- y también se puede consultar online: https://zumaia.eus/eu/udala/sailka/berdintasuna/harrera-gida

A través de este acto de bienvenida, el Ayuntamiento de Zumaia pretende ofrecer a quienes acaban de llegar toda la información que necesitan «para vivir bien en el municipio y facilitar su proceso de integración».