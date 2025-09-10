Abiertos los plazos para solicitar ayudas y matricularse para aprender euskera

S.U. zumaia. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ya ha abierto el plazo para solicitar las ayudas para el aprendizaje del euskera en la segunda convocatoria, dirigida sobre todo a los cursos realizados en verano, y se cerrará el 10 de octubre.

Se beneficiarán de dichas subvenciones las y los zumaiarras que hayan realizado cursos de aprendizaje y alfabetización para personas adultas, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas: empadronamiento en Zumaia, asistencia al 80% del curso realizado, y estar al corriente de las obligaciones con el Ayuntamiento, con la Seguridad Social y con Hacienda.

A las personas desempleadas se les abonará el 100 % del coste del curso realizado y el resto de las y los solicitantes obtendrán una ayuda máxima del 75 %. La cantidad máxima que el Ayuntamiento subvencionará por solicitante será de 600 euros para los cursos de octubre a junio y de 200 euros para los cursos de julio a septiembre.

La documentación a presentar es la siguiente: Hoja de solicitud debidamente cumplimentada; documento acreditativo de haber abonado el importe del curso; certificado de asistencia; alta de tercera persona interesada (o certificado de titularidad); y justificante de la presentación de la solicitud para la convocatoria de subvenciones de HABE de 2025 (solo para las personas que hayan superado un nivel o aprobado la correspondiente evaluación).

Las solicitudes deberán presentarse en el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento o telemáticamente en www.zumaia.eus. Para cualquier consulta pueden contactar con el Servicio de Euskera (943.865025-109 o euskaratxanpan@zumaia.eus).

Euskaltegi AEK

Quien quiera mejorar su nivel de euskera en el curso 2025-2026, tiene la opción de hacerlo en el euskaltegi Igor AEK de Zumaia, y la matrícula se puede realizar hasta el día 25. El euskaltegi, la calle Bidasoa 1 bajo, está abierto de lunes a jueves de 09.30 a 12.30 horas y de 17.00 a 20.00 (viernes solo por la mañana). También se puede llamar al 943.860248-607.625498 o escribir a zumaia@aek.eus.