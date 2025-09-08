ZumaiaAbierto el plazo de inscripción para los cursos de Foronda
En caso de que haya más inscripciones que plazas, tendrán prioridad las y los zumaiarras. El plazo para apuntarse finaliza el 17 de septiembre
Sara Utrera
ZUMAIA.
Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:54
Ya está abierto el plazo de inscripción para los cursos de Foronda. El Ayuntamiento de Zumaia ha dado a conocer la oferta para el curso 2025/2026 en Foronda. Los cursos y talleres dirigidos a adultos son: pintura (dos grupos), cerámica básica (dos grupos), cerámica avanzada (dos grupos), yoga (dos grupos) y talla de madera. También este año se ofrecerá un curso de yoga dirigido específicamente a personas jubiladas y pensionistas, que se realizará en Torreberri. Por último, también se impartirá un curso básico de pintura para niños y adolescentes (desde LH3 hasta DBH4). El plazo de inscripción finaliza el día 17.
Además de estos cursos, han recordado que existe una gran variedad de talleres ofertados por otros centros y asociaciones: manualidades y sastrería organizada por la asociación Pand´oro. En KZgunea se ofrecen servicios y cursos sobre nuevas tecnologías; y la Escuela de Música, Danza y Teatro ha abierto también su periodo de matriculación (hasta el día 10) para su amplia oferta. Para inscribirse en estos cursos y talleres es necesario ponerse en contacto directamente con la asociación correspondiente.
Se puede consultar toda la información de los cursos (horario, precio de la matrícula y número de contacto) en el siguiente enlace: https://zumaia.eus/eu/albisteak/kartela-ikastaroak_foronda_2025.pdf.
Inscripción hasta el día 17
El plazo de inscripción para los talleres de Foronda estará abierto hasta el 17 de septiembre y las personas interesadas en participar tienen dos opciones para hacerlo: A través del formulario de https://zumaia.eus/eu/iragarki-taula/udal-tramiteak/ikastaroetako-izen-emateak/pintura. O presencialmente, en la primera planta de la casa de cultura Alondegia, de lunes a viernes, de 09.30 a 14.00. Más información: 943.861056 o alondegia@zumaia.eus.
Al cumplimentar el formulario, será necesario adjuntar el documento de titularidad bancaria.
En el caso del curso 'Pintura básica para niños y niñas', deberá presentarse también el título de familia numerosa, si procede.
En caso de que haya más solicitudes que plazas en los cursos, tendrán prioridad las y los zumaiarras; posteriormente, se realizaría un sorteo.
El Ayuntamiento cargará el pago de la matrícula en dos partes: la primera parte en septiembre (octubre-enero) y la segunda en enero (febrero-mayo). En caso de no aceptarse el pago, se perderá la plaza y se ofrecerá a las y los ciudadanos que estén en lista de espera. Una vez iniciado el curso no se realizarán devoluciones salvo por razones justificadas de índole médica.
