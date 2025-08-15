Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una mujer tomando una bebida en un establecimiento de Zarautz, con la pulsera en la muñeca. Arizmendi

Zarautz reparte pulseras antisumisión

El Ayuntamiento ofrece 500 unidades gratuitas como herramienta de autoprotección para las mujeres durante la Semana Grande

Martin Ruiz Egaña

San Sebastián

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:17

Una gota es suficiente para comprobar si la bebida contiene algún tipo de sustancia. Así es el rápido y práctico funcionamiento de la nueva herramienta ... para hacer frente a la sumisión química, la enésima forma de agresión machista que se ha detectado en las calles. La mayoría de casos se da en entornos festivos, y por ello, el Ayuntamiento de Zarautz ha habilitado por primera vez para la Semana Grande –arrancó ayer y finalizará este domingo– 500 pulseras antisumisión química que se repartirán en el Punto Morado ubicado en el malecón, frente a la sociedad Galtxagorri. Serán totalmente gratuitas y estarán disponibles únicamente para las mujeres que las soliciten.

