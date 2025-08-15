Zarautz reparte pulseras antisumisión

Una gota es suficiente para comprobar si la bebida contiene algún tipo de sustancia. Así es el rápido y práctico funcionamiento de la nueva herramienta ... para hacer frente a la sumisión química, la enésima forma de agresión machista que se ha detectado en las calles. La mayoría de casos se da en entornos festivos, y por ello, el Ayuntamiento de Zarautz ha habilitado por primera vez para la Semana Grande –arrancó ayer y finalizará este domingo– 500 pulseras antisumisión química que se repartirán en el Punto Morado ubicado en el malecón, frente a la sociedad Galtxagorri. Serán totalmente gratuitas y estarán disponibles únicamente para las mujeres que las soliciten.

El objetivo de estos brazaletes es claro. «Queremos ofrecer una herramienta de autoprotección a las mujeres de Zarautz», anuncia Gloria Vázquez, concejala de Igualdad del consistorio zarauztarra. «Aunque algunos se sorprendan, la sumisión química es una realidad en esta sociedad machista, y es nuestra obligación ofrecer medidas de autoprotección a las zarauztarras». El Departamento de Igualdad ha tomado como referencia las medidas implementadas en «Huesca o Madrid» para incluir, por primera vez, estas pulseras como una de las novedades del dispositivo de seguridad de las fiestas.

El papel que juegan estos dispositivos puede llegar a ser crucial en una situación de agresión machista. Aunque la detección de sustancias químicas en una bebida puede parecer una operación compleja, el funcionamiento de las pulseras sorprende por su practicidad. «Es bastante sencillo. Tiene dos espacios para hacer el test. Uno de ellos detecta todo tipo de sustancias anímicas y el otro es específico para la droga comúnmente usada para la sumisión química. Basta con verter una gota de la bebida para comprobarlo», detalla Vázquez.

¿Cómo funciona? Dos espacios Uno de ellos detecta sustancias anímicas y el otro la droga más habitual para sumisión química.

QR con geolocalización El código contiene instrucciones, llamada al 112 y opción para compartir la geolocalización.

Una gota y un solo uso Se deberá verter una gota de la bebida para hacer la comprobación y tiene un solo uso.

El concepto 'sustancias anímicas' se utiliza comúnmente para denominar los componentes que tienen efectos en el estado de ánimo, la percepción o la conciencia de una persona. En cuanto a la droga más habitual en este tipo de casos destaca el ácido gammahidroxibutírico (GHB) o éxtasis líquido, con posibilidad de ser vertido en una bebida y que también se ha encontrado de forma inyectada. Las pulseras 'Centinela' ofrecidas por el Ayuntamiento de Zarautz detectan todas estas sustancias.

Además, estos brazaletes cuentan con un código QR con una serie de funciones. «Dispone de un dispositivo de llamada rápida al 112 y también contiene instrucciones de uso. Pero la función más importante es la geolocalización», puntualiza la edil. «Se puede compartir la ubicación en tiempo real con familiares o amigas, una medida que fortalece la autoprotección». El test es de un solo uso, por lo que desde el Departamento de Igualdad recomiendan «no utilizarlo en cualquier momento, sino en situaciones de sospecha o cuando se deja la bebida sola». El código QR, en cambio, es de uso ilimitado.

Medir la aceptación social

A través de esta novedosa medida, el consistorio de la villa costera no sólo refuerza la seguridad de sus ciudadanas, sino que también pretende «poner el foco en la gravedad de que existan hombres capaces de hacer algo así», denuncia Gloria Vázquez. «Sabemos que no podemos meter a todos en el mismo saco, son una minoría y no queremos que el resto de hombres se sienta ofendido por esta decisión. Hacemos un llamamiento a que se impliquen realmente y condenen, denuncien y señalen estas conductas machistas», asevera la concejala de Igualdad.

Al tratarse de la primera ocasión en la que se implementa este tipo de medida de seguridad, Vázquez admite que será una especie de «prueba piloto» para medir la aceptación de la población. «De momento hemos adquirido 500 pulseras, pero si vemos que la gente se implica y que son bien acogidas por las mujeres, compraremos más cara a las Euskal Jaiak de septiembre u otros eventos festivos», adelanta. Las pulseras 'Centinela' contra la sumisión química estarán disponibles hoy y mañana, «sólo para mujeres» y totalmente gratuitas en el Punto Morado del malecón de Zarautz, desde las 23.00 horas hasta la una de la madrugada con motivo de la Semana Grande zarauztarra.