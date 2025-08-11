Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Zarautz

Trofeo asociación Contra el Cáncer, en el Real Golf Club de Zarautz

A. E.

ZARAUTZ.

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:45

Tanto hoy, martes, como mañana, miércoles, días 12 y 13 de agosto, las instalaciones del Real Golf Club de Zarautz acogen el XXIX Trofeo asociación Contra el Cáncer, con una gran participación.

Tras estos dos días, el domingo, 17 de agosto, se disputará el Campeonato Mixto de Zarautz Abierto. Proseguirá el mes de agosto el día 18, lunes, con el campeonato de putt, para mayores de 18 años; el día 19, el LIV Trofeo Begoña...

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 21 años y un varón de 22 herido en un accidente de moto en Donostia
  2. 2 Adriana Dorronsoro: «La cita con aquel chico que me gustaba jamás la olvidaré...»
  3. 3

    El 4x100 español, con Garaiar, descalificado tras arrasar
  4. 4

    Gipuzkoa toma aire tras temperaturas que han alcanzado los 42Âº
  5. 5 Interponen 86 propuestas de sanción por acampadas ilegales en el entorno del Ibón de Anayet
  6. 6

    El restaurante Buenavista se convierte en hotel boutique
  7. 7 La plantilla se conjura en torno a una mesa antes del inicio liguero
  8. 8

    Alcaldes que eligen su propio camino
  9. 9

    Morante, cogido de gravedad a cinco días de torear en Donostia
  10. 10 La monja que abandonó la comunidad de Belorado tras el cisma: «Ese convento era una secta, no se podía vivir allí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Trofeo asociación Contra el Cáncer, en el Real Golf Club de Zarautz