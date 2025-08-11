Trofeo asociación Contra el Cáncer, en el Real Golf Club de Zarautz

A. E. ZARAUTZ. Lunes, 11 de agosto 2025, 20:45

Tanto hoy, martes, como mañana, miércoles, días 12 y 13 de agosto, las instalaciones del Real Golf Club de Zarautz acogen el XXIX Trofeo asociación Contra el Cáncer, con una gran participación.

Tras estos dos días, el domingo, 17 de agosto, se disputará el Campeonato Mixto de Zarautz Abierto. Proseguirá el mes de agosto el día 18, lunes, con el campeonato de putt, para mayores de 18 años; el día 19, el LIV Trofeo Begoña...