Nueva victoria del Amenabar que hoy juega la final de la Euskal Kopa con el Bidasoa Usurbil fue la última víctima de los de Kapaxko, que llevan 7 de 7, y hoy juegan en Hernani con Irudek Bidasoa Irun

Menudo arranque de competición lleva el Amenabar Zarautz de Primera Nacional. En liga sumaba su séptimo trinfo consecutivo frente al Usurbil en casa el sábado por la tarde (37-28) y esta tarde juega en Hernani la final de la Euskal Kopa que le enfrenta al poderoso Irudek Bidasoa Irun.

Hoy, a partir de las 19.30 horas, será el polideportivo de Hernani quien acoja la final de la Euskal Kopa sénior de balonmano donde se cobrará una entrada simbólica de tres euros a los adultos y se podrá disfrutar de un bonito acontecimiento entre dos equipos con numerosos seguidores que seguro que acuden a ver en directo a sus respectivos equipos.

Los zarauztarras tienen una bonita oportunidad de medirse al Bidasoa, pero siempre con la mirada puesta en la competición liguera donde están caminando con paso firme.

El sábado por la tarde en el Aritzbatalde, tras los primeros minutos de tanteo (2-2), los zarauztarras supieron abrir una bonita brecha en el marcador que les dio la tranquilidad suficiente para manejarse en esta primera mitad con solvencia hasta llegar al descanso nueve arriba, 19-10.

Con esos números, el Amenabar tenía controlado el partido y solo restaba dejar pasar los minutos hasta escuchar el pitido final que dejaba el luminoso del Aritzbatalde en el definitivo 37 a 28. Oihan Balenciaga y Alberto Agirrezabalaga fueron los mejores artilleros locales, con 8 y 7 goles respectivamente.

Dos puntos más (14, todos los posibles) y el liderato que mantienen los chicos de Mikel con dos de ventaja sobre el Romo y el Eibar, que no cesan en perseguir a los nuestros.

Por el momento son los siguientes tres equipos los que se disputarán la primera plaza. El Romo solo ha perdido un encuentro, precisamente en el arranque liguero contra el Amenabar y el Eibar también está con una sola derrota que le infringió el Romo. Eibar y Amenabar se verán las caras a mediados de noviembre en la cancha armera, el sábado, día 15, en Ipurua a partir de las 19.00 horas. Pero antes, y tras la final de hoy, juegan en Zumaia este sábado al mediodía (13.00 horas) con el Pulpo en el Lubaki kiroldegia. Los zumaiarras, viejos conocidos para el Zarautz, llevan siete puntos con tres victorias, un empate y tres derrotas.