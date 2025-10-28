Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Agirrezabalaga en una acción de ataque en el polideportivo Aritzbatalde. LUIS EPELDE

Nueva victoria del Amenabar que hoy juega la final de la Euskal Kopa con el Bidasoa

Usurbil fue la última víctima de los de Kapaxko, que llevan 7 de 7, y hoy juegan en Hernani con Irudek Bidasoa Irun

Juan Mari Zubiaurre

ZARAUTZ.

Martes, 28 de octubre 2025, 20:04

Comenta

Menudo arranque de competición lleva el Amenabar Zarautz de Primera Nacional. En liga sumaba su séptimo trinfo consecutivo frente al Usurbil en casa el sábado por la tarde (37-28) y esta tarde juega en Hernani la final de la Euskal Kopa que le enfrenta al poderoso Irudek Bidasoa Irun.

Hoy, a partir de las 19.30 horas, será el polideportivo de Hernani quien acoja la final de la Euskal Kopa sénior de balonmano donde se cobrará una entrada simbólica de tres euros a los adultos y se podrá disfrutar de un bonito acontecimiento entre dos equipos con numerosos seguidores que seguro que acuden a ver en directo a sus respectivos equipos.

Los zarauztarras tienen una bonita oportunidad de medirse al Bidasoa, pero siempre con la mirada puesta en la competición liguera donde están caminando con paso firme.

El sábado por la tarde en el Aritzbatalde, tras los primeros minutos de tanteo (2-2), los zarauztarras supieron abrir una bonita brecha en el marcador que les dio la tranquilidad suficiente para manejarse en esta primera mitad con solvencia hasta llegar al descanso nueve arriba, 19-10.

Con esos números, el Amenabar tenía controlado el partido y solo restaba dejar pasar los minutos hasta escuchar el pitido final que dejaba el luminoso del Aritzbatalde en el definitivo 37 a 28. Oihan Balenciaga y Alberto Agirrezabalaga fueron los mejores artilleros locales, con 8 y 7 goles respectivamente.

Dos puntos más (14, todos los posibles) y el liderato que mantienen los chicos de Mikel con dos de ventaja sobre el Romo y el Eibar, que no cesan en perseguir a los nuestros.

Por el momento son los siguientes tres equipos los que se disputarán la primera plaza. El Romo solo ha perdido un encuentro, precisamente en el arranque liguero contra el Amenabar y el Eibar también está con una sola derrota que le infringió el Romo. Eibar y Amenabar se verán las caras a mediados de noviembre en la cancha armera, el sábado, día 15, en Ipurua a partir de las 19.00 horas. Pero antes, y tras la final de hoy, juegan en Zumaia este sábado al mediodía (13.00 horas) con el Pulpo en el Lubaki kiroldegia. Los zumaiarras, viejos conocidos para el Zarautz, llevan siete puntos con tres victorias, un empate y tres derrotas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 41 años la camionera que puso de relevancia el papel de la mujer en el sector tras sufrir un derrame cerebral
  2. 2

    Salud cesa a la directora de Osatek en Gipuzkoa en plena crisis de las citas para las resonancias
  3. 3

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  4. 4 Una profesora alerta sobre los problemas de comportamiento en las aulas: «He necesitado 20 minutos para empezar mi clase»
  5. 5 Dónde ver en televisión el Negreira - Real Sociedad de Copa del Rey
  6. 6 Preocupación en Galicia ante la tercera muerte por ataque de avispas asiáticas en dos semanas
  7. 7

    La avería de un camión colapsa dos horas la N-I en Andoain y deja retenciones de hasta 14 kilómetros
  8. 8 Cierres en el comercio local de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  9. 9

    San Sebastián y el Tercio Viejo de Sicilia, una larga Historia
  10. 10

    «No estamos de acuerdo con matar a los animales sanos, es terrible»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Nueva victoria del Amenabar que hoy juega la final de la Euskal Kopa con el Bidasoa

Nueva victoria del Amenabar que hoy juega la final de la Euskal Kopa con el Bidasoa