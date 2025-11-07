Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Desde el Ayuntamiento los grupos políticos invitan a participar en el Día de la Memoria. Etxeberria

Zarautz

Este domingo se celebrará el acto del Día de la Memoria en el parque de La Rosaleda

En el acto de las 12.00 del mediodía se recordará a todas las víctimas de la violencia y el terrorismo

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:12

Comenta

Un año más, el Ayuntamiento de Zarautz recordará y reconocerá a todas las víctimas de la violencia y el terrorismo junto al Árbol de ... la Memoria, en el acto que tendrá lugar este domingo a las 12.00 del mediodía en el Parque de la Rosaleda. En el actro se leerá una declaración consensuada por todos los Grupos Municipales que conforman el Ayuntamiento de Zarautz y, a continuación, los y las representantes municipales, así como los vecinos y vecinas que acudan, guardarán cinco minutos de silencio, para finalizar con la ofrenda floral y las firmas en el Libro de la Memoria.

