Este domingo se celebrará el acto del Día de la Memoria en el parque de La Rosaleda

Un año más, el Ayuntamiento de Zarautz recordará y reconocerá a todas las víctimas de la violencia y el terrorismo junto al Árbol de ... la Memoria, en el acto que tendrá lugar este domingo a las 12.00 del mediodía en el Parque de la Rosaleda. En el actro se leerá una declaración consensuada por todos los Grupos Municipales que conforman el Ayuntamiento de Zarautz y, a continuación, los y las representantes municipales, así como los vecinos y vecinas que acudan, guardarán cinco minutos de silencio, para finalizar con la ofrenda floral y las firmas en el Libro de la Memoria.

El acto del Día de la Memoria de este año se encuadra dentro de las iniciativas organizadas por el Ayuntamiento para promover la reflexión sobre las consecuencias de las vulneraciones de Derechos Humanos provocadas por la violencia política y el terrorismo.

También, dentro de los actos organizados, finalizó ayer la exposición 'Hurrengoa zu. En la diana' en el primer piso de Merkatu Plaza, donde se ha podido conocer la violencia, la persecución y las amenazas graves vividas especialmente en Gipuzkoa.

Asimismo, el jueves por la tarde la escritora beasaindarra Irati Goikoetxea presentó en el salón de plenos de la casa consistorial su libro 'Herriak ez du barkatuko' donde estuvo acompañada por Pili Zabala. Hablaron de los sufrimientos causados por la violencia en las últimas décadas, del presente y del futuro.