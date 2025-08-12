Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los dantzaris junto al público congregado en el malecón para dar a conocer a turistas y visitantes las costumbres locales. ETXEBERRIA

Zarautz

'Malekoia 365 egun': Zarautz más allá de la playa

La iniciativa con la que se quiso mostrar a los visitantes la amplia oferta cultural de la localidad, contó con la participación de numerosos grupos

Antxon Etxeberria

ZARAUTZ.

Martes, 12 de agosto 2025, 20:10

La iniciativa 'Malekoia 365 egun' se celebró el sábado por la tarde con el objetivo de mostrar las costumbres locales a los turistas y visitantes que llegan a la localidad en verano. De hecho, a medida que nos acercamos a mediados de agosto, la ciudad bulle de gente. Campings, pensiones, apartamentos turísticos, hoteles, etc., están llenos, pero el turismo se concentra principalmente en la playa y el malecón. El objetivo de la iniciativa era mostrar que Zarautz no es solo verano y turismo, sino que hay mucho más, que son varios los grupos culturales que funcionan y que en todos ellos el euskera está presente durante todo el año.

Así, diferentes asociaciones locales acudieron al malecón, cada una para mostrar lo suyo: Zirika Euskara Elkartea, el grupo Arrai Zopa, el coro Montetxio, el grupo de guitarras del Arrano, los dantzaris locales... A partir de las 19.00, los grupos mencionados ofrecieron actuaciones cerca de la cantina de Beraza, frente a la Dama, en las zonas de Muskaria y Munoa. El programa finalizó con una actuación conjunta delante del Galtxagorri, ante decenas de ciudadanos locales y también veraneantes,que conocieron de esta manera a estos grupos locales.

