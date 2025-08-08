Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zarautz

'Malekoia 365 egun' ekimena arratsaldean

Herriko talde desberdinen parte hartzearekin; azken ekitaldi bateratua 20.00etan Galtxagorri aurrean egingo dute

A. E.

ZARAUTZ. '

Ostirala, 8 abuztua 2025, 20:49

Malekoia 365 egun' ekimena antolatu da gaur arratsalderako. Helburua, Zarautz ez dela uda eta turismoa bakarrik erakustea litzateke. Zirika euskara elkarteak, Arrai Zopa taldeak, Montetxio abesbatzak, Arranoko gitarra taldeak, herriko dantzariak eta Azken Portuko muragileak antolatzen duen egitasmo hau arratsaldeko 17:00etan zabalduko da Galtxagorri elkartearen aurrean mural margoketarekin eta DJ batekin giroa jartzen; onodren, 19:00etatik aurrera, herriko taldeen emanaldia, Kantina, Dama, Muskaria eta Munoa parean.

Egitaraua arratsaldeko 20:00etan amaituko da ekitaldi bateratu batekin Galtxagorri elkartearen aurrean.

