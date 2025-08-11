Lleno en la iglesia parroquial para ver al grupo ugandés Aba Taano

Antxon Etxeberria zarautz. Lunes, 11 de agosto 2025, 20:45 Comenta Compartir

La iglesia parroquial Santa María La Real se llenó la tarde del sábado para asistir a la actuación en directo del grupo africano Aba Taano en su concierto solidario de góspel. Aba Taano es un grupo de amigos que proviene de Uganda y que se conoció en el orfanato en el que todos ellos vivían. Explican que comenzaron a hacer música para consolar a los más pequeños del hospicio y desde entonces no han parado.

Ofrecen góspel, canto africano, pop, todo a cappella, escenificado, movido, ameno. Una música distinta, un planteamiento original, un repertorio propio y muchísimas tablas son las características de estos cinco jóvenes ue viven en Uganda pero viajan regularmente, habiendo realizado cientos de conciertos en los mayores escenarios de Europa desde el 2008 y habiendo ganado ya 11 premios internacionales.

Tras Zarautz, la gira del grupo ugandés sigue y esta semana tienen cuatro conciertos más: el domingo cantaron en Bakio, hoy lo harán en Segovia, mañana en Covarrubias (Burgos), y el viernes, 15 de agosto, para quienes quieran repetir, en Zumaia, a las 20.00 horas en la iglesia San Pedro.