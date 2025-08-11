Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los componentes del grupo Aba Taano durante su actuación. ETXEBERRIA

Zarautz

Lleno en la iglesia parroquial para ver al grupo ugandés Aba Taano

El concierto solidario de la formación de góspel atrajo el interés de numerosos vecinos; este viernes actuarán en Zumaia

Antxon Etxeberria

zarautz.

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:45

La iglesia parroquial Santa María La Real se llenó la tarde del sábado para asistir a la actuación en directo del grupo africano Aba Taano en su concierto solidario de góspel. Aba Taano es un grupo de amigos que proviene de Uganda y que se conoció en el orfanato en el que todos ellos vivían. Explican que comenzaron a hacer música para consolar a los más pequeños del hospicio y desde entonces no han parado.

Ofrecen góspel, canto africano, pop, todo a cappella, escenificado, movido, ameno. Una música distinta, un planteamiento original, un repertorio propio y muchísimas tablas son las características de estos cinco jóvenes ue viven en Uganda pero viajan regularmente, habiendo realizado cientos de conciertos en los mayores escenarios de Europa desde el 2008 y habiendo ganado ya 11 premios internacionales.

Tras Zarautz, la gira del grupo ugandés sigue y esta semana tienen cuatro conciertos más: el domingo cantaron en Bakio, hoy lo harán en Segovia, mañana en Covarrubias (Burgos), y el viernes, 15 de agosto, para quienes quieran repetir, en Zumaia, a las 20.00 horas en la iglesia San Pedro.

