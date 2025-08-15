Larga lista de trofeos, premios y campeonatos de golf esta segunda quincena de agosto

ZarautzLarga lista de trofeos, premios y campeonatos de golf esta segunda quincena de agosto
Mañana se celebrará el campeonato mixto de Zarautz y el lunes, el de putt adultos
Zarautz
Viernes, 15 de agosto 2025, 20:54
Tras la disputa del Trofeo asociación Contra el Cáncer estos pasados días 12 y 13 de agosto, prosiguen los campeonatos, trofeos y premios en las ... instalaciones del Real Golf Club de Zarautz. El calendario trae mañana domingo el campeonato mixto de Zarautz; el lunes se disputará el campeonato de putt adultos; el martes el LIV Trofeo Begoña; para el miércoles 20 de agosto se anuncia el trofeo infantil por equipos; el jueves se disputará el Memeorial 'Cholo Ligués'; proseguirá el sábado, día 24 y el domingo día 25, con el XI. Torneo Fundación Why not? a doble jornada.
El calendario de este mes de agosto tendrá continuidad el martes, día 26, con el XI Torneo Comité de Competición; el jueves, día 25 y el viernes, 26, Liga Andbankta, a doble jornada y entrega de premios fin de verano, antes de la última cita del mes, con el trofeo sénior social, a 18 hoyos anunciado para el domingo, 31 de agosto.
El calendario proseguirá en el mes de septiembre con otros cinco torneos.
