Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Varios jugadores en uno de los hoyos del campo de golf. ETXEBERRIA

Zarautz

Larga lista de trofeos, premios y campeonatos de golf esta segunda quincena de agosto

Mañana se celebrará el campeonato mixto de Zarautz y el lunes, el de putt adultos

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Viernes, 15 de agosto 2025, 20:54

Tras la disputa del Trofeo asociación Contra el Cáncer estos pasados días 12 y 13 de agosto, prosiguen los campeonatos, trofeos y premios en las ... instalaciones del Real Golf Club de Zarautz. El calendario trae mañana domingo el campeonato mixto de Zarautz; el lunes se disputará el campeonato de putt adultos; el martes el LIV Trofeo Begoña; para el miércoles 20 de agosto se anuncia el trofeo infantil por equipos; el jueves se disputará el Memeorial 'Cholo Ligués'; proseguirá el sábado, día 24 y el domingo día 25, con el XI. Torneo Fundación Why not? a doble jornada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián
  2. 2

    La Ertzaintza investiga la muerte en Legazpi de un hombre desaparecido al menos desde el miércoles
  3. 3

    Fallece el joven que sufrió un grave accidente de moto hace tres semanas en Hondarribia
  4. 4 El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio
  5. 5 El conocido bar de San Sebastián que cumple 75 años con una marca inalcanzable: 10 millones de gambas rebozadas
  6. 6 Alertan de la venta en La Bretxa en Donostia de los quesos franceses contaminados con listeria que han causado al menos dos muertos
  7. 7 La lección de Jagoba Arrasate a Mikel Goñi en el frontón: «Le da igual que sea de fútbol o pelota, entiende de todo»
  8. 8 «Nos gusta cenar rodaballo a la brasa con vino blanco frente al mar»
  9. 9 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería vasca
  10. 10 Viaja a San Sebastián solo para probar este pintxo de tortilla de patata: «Es la mejor del mundo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Larga lista de trofeos, premios y campeonatos de golf esta segunda quincena de agosto

Larga lista de trofeos, premios y campeonatos de golf esta segunda quincena de agosto