Con el lanzamiento del txupinazo arrancan este jueves las fiestas de la Virgen

Ya casi sin darnos cuenta nos plantamos a mediados de agosto, con la Semana Grande, fecha donde conviven zarauztarras y visitantes, que podrán disfrutar ... de los actos organizados desde este jueves y hasta el domingo, aunque, a decir verdad, Zarautz es una continua fiesta durante todo el verano. Es la sensación que tenemos y que nos lo hacen llegar los visitantes que llegan de otras localidades y tienen sana envidia del ambiente que se crea en las calles y terrazas durante estas fechas estivales.

Las fiestas de la Virgen arrancan a mediodía, a las 12.00, en Lege Zaharren Enparantza, con el txupinazo desde el balcón consistorial y la posterior kalejira con los gigantes y cabezudos acompañados de la txaranga donostiarra Joselontxos. Por la tarde, a las 19.00 comenzará en Musika Plaza la verbena a cargo del grupo Joselu Anaiak, grupo procedente de la pequeña localidad alavesa de Araia, con más de cuatro décadas sobre los escenarios, y que lo conforman cinco hermanos: Joselu, Javier, Andoni, Félix y Jesús Ruiz de Gordoa.

A las 20.00 horas dará inicio en la iglesia parroquial La Salve, cantada por la Schola Cantorum del coro parroquial. Cantarán, entre otros, 'Ave María', de Gorostidi; 'Agur María', de Madina; 'Salve Regina' de Hilarión Eslava, para terminar con el 'Agur Jesusen Ama'. Como siempre, los fieles quedan convocados a esta anual cita de la víspera de las fiestas de la Virgen.

Concierto de Nøgen

Y, para terminar con los actos del día, a partir de las 23.00 horas de la noche en el malecón, a la altura de La Dama, concierto del talentoso grupo Nøgen, que será el primero de los cuatro programados para la Aste Nagusia zarauztarra.El quintento donostiarra se subirá al escenario del malecón y ofrecerá un concierto en el que repasará su trayectoria.

Por su parte, el viernes será el turno para Soraya, quien se dio a conocer en 2005 como finalista de la cuarta edición de 'Operación Triunfo' y después empezó su carrera como cantante, con su álbum 'Corazón de fuego'. El sábado estará en el malecón Süne, nombre artístico de Josune Arakistain, cantante y trikitilari del grupo Huntza. El último grupo que se subirá al escenario del malecón y que repite por tercera vez será Puro Relajo, grupo navarro que fusiona diversos estilos musicales, pero con base de música mexicana. Y, con la suerte de disfrutar de todos los conciertos de forma gratuita.