Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Niños y mayores están convocados al inicio festivo en Lege Zaharren Enparantza. ETXEBERRIA

Zarautz

Con el lanzamiento del txupinazo arrancan este jueves las fiestas de la Virgen

En este primer día festivo destacan La Salve, la romería con Joselu Anaiak y el concierto nocturno del grupo Nøgen el malecón

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:24

Ya casi sin darnos cuenta nos plantamos a mediados de agosto, con la Semana Grande, fecha donde conviven zarauztarras y visitantes, que podrán disfrutar ... de los actos organizados desde este jueves y hasta el domingo, aunque, a decir verdad, Zarautz es una continua fiesta durante todo el verano. Es la sensación que tenemos y que nos lo hacen llegar los visitantes que llegan de otras localidades y tienen sana envidia del ambiente que se crea en las calles y terrazas durante estas fechas estivales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conocido actor con cáncer de colon comparte el síntoma inicial que ignoró: «Los movimientos intestinales»
  2. 2

    Las vacaciones de Ábalos en Granada
  3. 3 La reacción de un perro a los fuegos artificiales en San Sebastián que reaviva la polémica: «No lo expondría a semejante situación»
  4. 4

    Ingresan en prisión cinco hombres tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación de autobuses de Donostia
  5. 5 El nuevo turismo que preocupa en San Juan de Luz: «Nunca había visto a tanta gente hacer picnic en la playa»
  6. 6 Ugaitz Amundarain: «Tras el fallecimiento de mi tía, la Semana Grande es sagrada»
  7. 7 El balcón más famoso de San Sebastián que recibe cientos de elogios: «Qué maravilla de vecina»
  8. 8

    El puente del 15 de agosto tendrá picos de 40º pero terminará pasado por agua
  9. 9 Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
  10. 10 La autopista más cara de España está en Euskadi: cuesta 50 céntimos el kilómetro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Con el lanzamiento del txupinazo arrancan este jueves las fiestas de la Virgen

Con el lanzamiento del txupinazo arrancan este jueves las fiestas de la Virgen