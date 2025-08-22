Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kostamendi kartela.

Zarautz

Kostamendi zikloturista martxa irailaren 21ean egingo da

J.M. ZUBIAURRE

zarautz.

Ostirala, 22 abuztua 2025, 20:44

Zarauztarra Txirrindulari Kirol Elkartea buru belarri dabil zikloturista martxa bat antolatzen. Frogari Kostamendi izena jarri diote. Irailak 21ean izango da, 100 kilometro ingururekin. Irteera eta helmuga Zarauzko kiroldegian egongo dira. Kostatik abiatu, Itziar mendatea igo, Debara jetsi, Kalbario mendatea Mutrikutik igo eta jeisterakoan, Elgoibarrera iritsiko dira. Bertan, eguneko azken mendatea igoko dute, Azkarate. Azkoitira jetsi, Iraeta pasa eta muniosora iritsitakoan Zumaiara hartu berriro ere Zarautzera iristeko. Bi anoa puntu izango ditu, lehena Alzolan eta bestea helmugan.

Izen ematea zabalik dago abuztuak 31 arte rockthesport webgunean. Omendu bat izango du eta hori, Usoa Ostolaza izango da.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan el cuerpo del montañero de Irun que se precipitó ayer en el Pirineo francés
  2. 2 La costumbre veraniega que se repite en los bares de San Sebastián: «Esto ya no es lo que era»
  3. 3 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  4. 4 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  5. 5

    Una sentencia del TSJPV obliga a Gipuzkoa a suavizar la tributación sobre criptomonedas
  6. 6 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  7. 7 Illarramendi confía en Orri Óskarsson: «La puede romper como goleador en la Real Sociedad»
  8. 8 Detenido tras prender fuego a un bar por no ponerle mayonesa en el bocadillo
  9. 9 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  10. 10

    Ane Santesteban: «El paisaje del entrenamiento me transmite ganas de llorar y el humo me obliga a parar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Kostamendi zikloturista martxa irailaren 21ean egingo da

Kostamendi zikloturista martxa irailaren 21ean egingo da