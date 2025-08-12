Jende asko Nahiak antolatutako azokan

ZarautzJende asko Nahiak antolatutako azokan
Guztira 20 artisauren parte-hartzea izan zen malekoiko azokan
A. E.
ZARAUTZ.
Asteartea, 12 abuztua 2025, 20:10
Sormenez, artez eta kolorez bete zen malekoia pasa den asteburuan, Nahia Elkarteak antolatutako azokan. Guztira 20 artisauk hartu zuten parte, horietako batzuk herriko sortzaileak: 28 proiektu desberdin ezagutzeko aukera izan zen: bitxigintza, pintura, ilustrazioa, zeramika, kandelak, kosmetika naturala, eta hainbat disziplina desberdinetako sorkuntzak aurkitu zituzten bisitariek abuztuko azoka honetan. Jende ugari ibili zen bi egunetan malekoian jarritako azokan.
