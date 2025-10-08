Gran actuación del Judo Klub Lizardi Zarautz en el Campeonato de Gipuzkoa

El polideportivo de Urnieta fue escenario el domingo del Campeonato de Gipuzkoa Senior de Judo, una cita organizada por la Federación Guipuzcoana de Judo que ... reunió a los mejores judokas de la categoría absoluta del territorio.

El Judo Klub Lizardi-Zarautz tuvo una destacada participación, presentando un total de once deportistas (cinco en categoría femenina y seis en masculina) que demostraron un excelente nivel sobre el tatami.

En el cuadro femenino, las representantes del club zarauztarra brillaron con luz propia, ya que todas consiguieron medalla. En -52 kg, Eva Manzanas se proclamó campeona con una actuación impecable. En la categoría de -57 kg, Ane Conde obtuvo la plata, mientras que su compañera Nahia Arregi se alzó con el oro. En -70 kg, Diana López dominó de principio a fin para llevarse también el oro, y cerró la lista de triunfos Naiara Villasante, campeona en -78 kg.

Dentro de la categoría masculina, los resultados fueron más disputados. En -60 kg, Unax Méndez logró un meritorio bronce, mientras que en +100 kg, Lander Rezabal subió igualmente al tercer cajón del podio tras una intensa jornada de combates. Por su parte, Beñat Villanueva, Rodrigo Novoa, Xabier Aginaga y Javier Benítez no pudieron superar sus respectivas eliminatorias, aunque mostraron un buen nivel competitivo.

Con estos resultados, los medallistas del Lizardi-Zarautz se ganaron su plaza para el Campeonato de Euskadi, que se celebrará dentro de dos semanas en el mismo escenario de Urnieta.

Una jornada redonda para el club, que vuelve a demostrar la solidez de su cantera y el gran trabajo que viene realizando tanto en el tatami como en la formación de sus deportistas.

Isabela Ávila subcampeona

Por su parte, Isabela Ávila se proclamó subcampeona de la Copa de España Cadete de Cantabria. La ciudad de Santander acogió la Supercopa de España de judo en categoría cadete, una cita puntuable para el ranking nacional, que reunió a los mejores judokas jóvenes del país y que se celebró el pasado 4 de octubre.

El Judo Klub Lizardi acudió con una delegación formada por ocho deportistas, que demostraron su entrega y compromiso en una jornada de gran nivel competitivo. La actuación más destacada fue la de Isabela Ávila, quien logró proclamarse subcampeona en la categoría de menos de 70 kg, firmando una excelente participación que la consolida entre las mejores de su peso a nivel nacional.

También representaron al club Eva Manzanas (-44 kg), que fue eliminada en el primer combate; Johana Flores (-57 kg), que cayó en la segunda ronda; Martxel Eizagirre (-81 kg), Iñigo Osa (-73 kg), Irati Aramendi (-57 kg) e Iñaki Goenaga (+100 kg), quienes no lograron superar la primera fase pese a su esfuerzo y buena actitud sobre el tatami.

La participación del equipo deja un balance positivo, especialmente por el subcampeonato de Ávila, que suma valiosos puntos para el ranking nacional. El Judo Klub Lizardi sigue así su labor formativa y competitiva, preparando a sus jóvenes judokas para seguir creciendo en el panorama nacional.