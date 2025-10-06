El gol de Alfageme le da los tres puntos al Zarautz ante el Añorga en un barrizal La lluvia caída en Asti complicó mucho el desarrollo del juego que no permitía demasiadas florituras

Unai Alfageme se va del portero rival para marcar el único tanto del partido para el Zarautz.

Juan Mari Zubiaurre ZARAUTZ. Lunes, 6 de octubre 2025, 20:11

Se trataba de un partido muy importante para el futuro inmediato del Zarautz en Tercera Federación. Dos recién ascendidos frente a frente, Zarautz y Añorga.

Los donostiarras son un equipo que sabe sacar mucho partido de su campo, Rezola, y cada vez está más claro que también para los chicos de Joseba Roteta el campo de Asti se debe convertir en una fortaleza donde sacar los puntos necesarios para luchar por la permanencia.

Por el momento los siete puntos que lucen en la clasificación se han sumado en casa, donde se han ganado dos encuentros y empatado el tercero. Pero el del sábado tiene un mérito especial.

Campo en malas condiciones

Desde el pitido inicial se vio que no iba a ser fácil jugar al fútbol en Asti. La lluvia caída no dejaba correr el balón y las zonas embarradas obligaban a pelear por cada esférico.

Las ocasiones de gol no fueron muchas en ninguna de las áreas y ambos guardametas hicieron bien su trabajo. Cuando todo hacía indicar que se llegaría al descanso sin variaciones en el marcador llegó un balón largo a pies de Alfageme que se adelantó a la defensa donostiarra para plantarse ante el portero visitante, superarlo y marcar a portería vacía.

Segundo gol de Unai en lo que va de liga y seis puntos que le han dado al Zarautz sus buenas acciones ante la portería rival.

En la segunda mitad el Añorga quiso apretar el acelerador pero a la contra los locales creaban mucho peligro. Varias buenas ocasiones de gol no fructificaron hasta que un brillante acción de Jonpe, que se escapaba de su marcador para encarar al portero, terminaba en falta clara dentro del área y penalti.

Los aficionados vieron en ese momento la ocasión de sentenciar el partido. Dani Marin fue el encargado de lanzar desde los once metros pero el portero añorgatarra adivinó su intención deteniendo su lanzamiento.

Los visitantes se lanzaron entonces a volcar balones dentro del área zarauztarra, es un equipo que va muy bien por arriba, pero la buena defensa local y las intervenciones de Erik Pereira impidieron la igualada.

El Zarautz no se dedicó a defender el gol que campeaba en el luminoso de Asti, jugó para aumentar la ventaja y estuvo cerca de conseguirlo en varias ocasiones.

Ahora hay que poner el foco en el partido del próximo fin de semana. El sábado viajan a Bilbao para jugar con el Deusto en Etxezuri a las 17.45 horas. Los bilbaínos son colistas del grupo y puede ser una gran oportunidad de rascar lejos de Asti

El juvenil de Liga Nacional perdió en Zubieta con la Real (4-0) y las chicas de Liga Vasca, que jugaban contra el Añorga como los chicos, cayeron por 1-0.